Додано: Сер 15 бер, 2023 19:40

greenozon написав: somilitark написав: тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!! тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!!

дуже популярне слово в НБУ-топ-чиновниках (Пишний, Ніколайчук, етс)

що воно таке на пальцях? дуже популярне слово в НБУ-топ-чиновниках (Пишний, Ніколайчук, етс)що воно таке на пальцях?

не купувати валюту,

Ви отримали зарплатню, скажімо 10 000 грн.Витратили за місяць 8000.Маєте залишок в 2000 грн і ось у Вас виникає питання, а що робити з цими грошима?І НБУ теж чухає репу, що робити з гривневою масою у банків і населення?Щоб ця гривнева маса не наробила біди як в 2015-му і не зробила курс 100 чи більше за долар.Є всього декілька варіантів, той варіант, що Ви їх залишете дома в тумбочці одразу відкидаємо.Тобто припускаємо, що Ви їх хочете кудись вкласти.І от куди Ви їх хочете вкласти?Є всього 2 варіанти, або купити валюту, або гривневий депозит, або ОВДП, варіант щось купити побутове теж відкидаємо.НБУ хоче Вас стимулювативін хоче, щоб ви вклали ці гроші або в боргові папери Уряду, або віднесли в банк, майже одне і те саме.Так ось, НБУ робить так щоб запрацювала висока облікова ставка.Тобто Ви задумались, коли будете робити вибір, чи купувати валюту, чи занести гроші державі? Долар наче стабільний і у вас немає швидкої потреби і загрози рятувати заощадження не дивлячись на курс, коли ставки по ОВДП і депозитам наприклад 10% річних в гривні, то Ви не задумуючись купите валюту, бо ставка не перекриває ризики девальвації, тобто ну що таке девал в 10%, він точно буде за рік, а ось коли ставка по депо 20% і долар сильно не дорощає, то Ви вже вагаєтесь, а може краще ризикнути і обрати депозит ( ОВДП), тим самим відшукати в собі хоч трохи патріота?О це і називається монетарна трансмісія, коли високі облікові ставки Уряду, які переростають в високі ставки по депо і ОВДП висасують попит з валютного ринку і НБУ легше боротися з попитом на валюту, попит на валюту знижується, коли Ви несете гроші до банків і Уряду, а не купуєте франкліни.Ось так я вважаю, НБУ хоче з Вами трохи пограти в патріотизм і розділити валютні ризики))) Останню фразу не беріть до уваги, це моя суб'єктивна точка зору і не повинна звучати при лікбезі і доступному розжовуванні...