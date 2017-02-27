запихивать молоко обратно в корову, пока из неё не пойдёт творог
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 бер, 2023 18:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:40
Ви отримали зарплатню, скажімо 10 000 грн.
Витратили за місяць 8000.
Маєте залишок в 2000 грн і ось у Вас виникає питання, а що робити з цими грошима?
І НБУ теж чухає репу, що робити з гривневою масою у банків і населення?
Щоб ця гривнева маса не наробила біди як в 2015-му і не зробила курс 100 чи більше за долар.
Є всього декілька варіантів, той варіант, що Ви їх залишете дома в тумбочці одразу відкидаємо.
Тобто припускаємо, що Ви їх хочете кудись вкласти.
І от куди Ви їх хочете вкласти?
Є всього 2 варіанти, або купити валюту, або гривневий депозит, або ОВДП, варіант щось купити побутове теж відкидаємо.
НБУ хоче Вас стимулювати не купувати валюту, він хоче, щоб ви вклали ці гроші або в боргові папери Уряду, або віднесли в банк, майже одне і те саме.
Так ось, НБУ робить так щоб запрацювала висока облікова ставка.
Тобто Ви задумались, коли будете робити вибір, чи купувати валюту, чи занести гроші державі? Долар наче стабільний і у вас немає швидкої потреби і загрози рятувати заощадження не дивлячись на курс, коли ставки по ОВДП і депозитам наприклад 10% річних в гривні, то Ви не задумуючись купите валюту, бо ставка не перекриває ризики девальвації, тобто ну що таке девал в 10%, він точно буде за рік, а ось коли ставка по депо 20% і долар сильно не дорощає, то Ви вже вагаєтесь, а може краще ризикнути і обрати депозит ( ОВДП), тим самим відшукати в собі хоч трохи патріота?
О це і називається монетарна трансмісія, коли високі облікові ставки Уряду, які переростають в високі ставки по депо і ОВДП висасують попит з валютного ринку і НБУ легше боротися з попитом на валюту, попит на валюту знижується, коли Ви несете гроші до банків і Уряду, а не купуєте франкліни.
Ось так я вважаю, НБУ хоче з Вами трохи пограти в патріотизм і розділити валютні ризики))) Останню фразу не беріть до уваги, це моя суб'єктивна точка зору і не повинна звучати при лікбезі і доступному розжовуванні...
Додано: Сер 15 бер, 2023 19:48
Додано: Сер 15 бер, 2023 20:20
ПДФО сплачується і більша частина його іде у місцеві бюджети. Там де є в/ч, бюджети зросли.
Хоча звичайно, можна про всіх бюджетників сказати, що їхні податки це повернення частини податків, які витрачені на їхню зарплату.
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