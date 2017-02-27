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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10395103961039710398

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 121
Менше 38,00
10%
12
38,00-38,50
12%
14
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
15
39,50-40,00
13%
16
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
10
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 18:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  greenozon написав:що воно таке на пальцях?
запихивать молоко обратно в корову, пока из неё не пойдёт творог
apollo
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:40

  greenozon написав:
  somilitark написав:тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!!

дуже популярне слово в НБУ-топ-чиновниках (Пишний, Ніколайчук, етс)
що воно таке на пальцях?

Ви отримали зарплатню, скажімо 10 000 грн.
Витратили за місяць 8000.
Маєте залишок в 2000 грн і ось у Вас виникає питання, а що робити з цими грошима?
І НБУ теж чухає репу, що робити з гривневою масою у банків і населення?
Щоб ця гривнева маса не наробила біди як в 2015-му і не зробила курс 100 чи більше за долар.
Є всього декілька варіантів, той варіант, що Ви їх залишете дома в тумбочці одразу відкидаємо.
Тобто припускаємо, що Ви їх хочете кудись вкласти.
І от куди Ви їх хочете вкласти?
Є всього 2 варіанти, або купити валюту, або гривневий депозит, або ОВДП, варіант щось купити побутове теж відкидаємо.
НБУ хоче Вас стимулювати не купувати валюту, він хоче, щоб ви вклали ці гроші або в боргові папери Уряду, або віднесли в банк, майже одне і те саме.

Так ось, НБУ робить так щоб запрацювала висока облікова ставка.
Тобто Ви задумались, коли будете робити вибір, чи купувати валюту, чи занести гроші державі? Долар наче стабільний і у вас немає швидкої потреби і загрози рятувати заощадження не дивлячись на курс, коли ставки по ОВДП і депозитам наприклад 10% річних в гривні, то Ви не задумуючись купите валюту, бо ставка не перекриває ризики девальвації, тобто ну що таке девал в 10%, він точно буде за рік, а ось коли ставка по депо 20% і долар сильно не дорощає, то Ви вже вагаєтесь, а може краще ризикнути і обрати депозит ( ОВДП), тим самим відшукати в собі хоч трохи патріота?
О це і називається монетарна трансмісія, коли високі облікові ставки Уряду, які переростають в високі ставки по депо і ОВДП висасують попит з валютного ринку і НБУ легше боротися з попитом на валюту, попит на валюту знижується, коли Ви несете гроші до банків і Уряду, а не купуєте франкліни.
Ось так я вважаю, НБУ хоче з Вами трохи пограти в патріотизм і розділити валютні ризики))) Останню фразу не беріть до уваги, це моя суб'єктивна точка зору і не повинна звучати при лікбезі і доступному розжовуванні...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 19:48

  Yuri_61 написав:Чи відомо, що обговорювали на сьогодняшньому засіданні НБУ?
Мабуть, про підвищення фіксованого курсу долара :cry:

"Дурень думкою багатіє."
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 20:20

  Hotab написав:
  demichh написав:часть профинансируют налогами из зарплат военных. Количество военных и их зарплаты значительно увеличились

Це перекладання з однієї кишені в іншу. В структурі грошового забезпечення в/с податок виведено окремою графою, після чого окрема графа «компенсація податку» , по сумі првністю рівна попередній. Фактично податок в/с не сплачує, графа потрібна лише для його сторінки в ПФ.

ПДФО сплачується і більша частина його іде у місцеві бюджети. Там де є в/ч, бюджети зросли.
директор департаменту фінансів Львівської ОВА Олег Демків.
— Справді, за минулий рік маємо досить позитивні показники виконання місцевих бюджетів області, — сказав Олег Демків. — Якщо коротко — це завдяки Збройним силам України. Дякуємо нашим ЗСУ, які нас рятують двічі. Перший раз — захищаючи нас від ворога, а другий — сплачуючи високі податки до місцевих бюджетів Львівщини. Більше про військових сказати не можу, це інформація закрита. А якщо деталізувати надходження податків і зборів, то маємо виконання й перевиконання ПДФО, податку на прибуток і, по суті, всіх податків. https://wz.lviv.ua/economy/481830-dyaku ... byudzhetiv

Хоча звичайно, можна про всіх бюджетників сказати, що їхні податки це повернення частини податків, які витрачені на їхню зарплату.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 21:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Ви отримали зарплатню, скажімо 10 000 грн.
Витратили за місяць 8000.
Маєте залишок в 2000 грн і ось у Вас виникає питання, а що робити з цими грошима?

Я вважаю, що принаймі половину того, що залишилося можна віддати на ЗСУ. Чим швидше переможемо, тим швидше відновиться нормальне життя. І тоді ті витрати повернуться сторицею.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 22:04

  AndriyQ написав:Я вважаю, що принаймі половину того, що залишилося можна віддати на ЗСУ. Чим швидше переможемо, тим швидше відновиться нормальне життя. І тоді ті витрати повернуться сторицею.

А вот правительство и НБУ борятся, чтобы ОВГЗ были куплены не на половину, а на всё. И за счёт этого правительство может быть профинансирует +500 лярдов на ВСУ.
moveton
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