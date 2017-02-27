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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 бер, 2023 13:13
Додано: Чет 16 бер, 2023 13:46
якщо планують позичати на внутрішньому ринку, то це цікава гра - ми вже грали в неї в 2020-21 роках коли весь рік у нас невиконання бюджету, а в грудні - невеличкий шахер-махер, бюджет виконано, але за рахунок збільшення грошей - тобто емісії в той чи інакшій формі.
уважно дивимось, що мається на увазі, який рівень кредитування заклали в бюджет. поки що сума схожа на збільшення резервів, під яке планують у банків позичити вільні кошти в ОВДП.
Додано: Чет 16 бер, 2023 13:59
Додано: Чет 16 бер, 2023 14:06
⚡️НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%
Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення. Такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому. Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску.
Додано: Чет 16 бер, 2023 14:37
а насправді що воно таке? бо термін такий є, але до цього він широко у СМІ не використовувався.
я на свій хлопський розум вважав, що мається на увазі, щоб гроші потрапляли від того, в кого вони є (депозити), до того, кому вони потрібні (кредити). але ніт.
схоже, мається на увазі, що монетарна трансмісія - це лише коли економічні суб'єкти реагують на рішення НБУ. тобто НБУ підняв ставку до 25% минулого літа - й банки та мінфін теж мали підняти ставки. але це сталося лише зараз, тобто ці півроку монетарна трансмісія працювала погано, а зараз типу запрацювала.
тут лонгрід, але більш науково розписано
але ніякого виграшу від цього для країни я не бачу, хіба що для деполюдей.
чому? пояснюю.
причина інфляційних процесів та валютних ризиків в 2022 році стала емісія в сумі 400 ярдів грн, яка призвела до надлишкової ліквідності. до речі, ця надлишкова ліквідність також є причиною поганої трансмісії. але мінфін та НБУ зараз вирішують лише одну задачу - збільшити фінансування бюджету за рахунок ОВДП, уникаючи нової емісії. головний інструмент цього значне підняття норми резервування з 70 ярдів грн га початок року до 280 ярдів. ось десь ці 200 ярдів уряд й планує, що банки направлять в ОВДП - швидше за все так й станеться.
але по-перше загальний обсяг ліквідності складає 530 ярдів грн, з яких надлишкова десь 400 ярдів. по-друге й головне - вкладання грошей в ОВДП не зменшить ліквідність, гроші через деякий час повернуться з бюджету в банківську систему. до речі, є якесь обмеження, скільки банки можуть вкладати в ОВДП - чи скільки завгодно? тоді цю платівку можна крутити без кінця.
але ще раз зверну увагу - реальне кредитування зменшується. вже зараз рівень кредитів вдвічі менше рівня депозитів. за рахунок чого будуть сплачуватися відсотки за депозити, хто їх буде заробляти. я ж гадаю, всі розуміють, що банки не малюють відсотки. всі за рахунок ОВДП?
риторичне питання - а де держава візьме гроші на ОВДП, особливо 20% річних. при попередніх відсотках платежі по ОВДП були на рівні 10% від загальних доходів бюджету, стануть 20%? чи може щоб оплатити старі ОВДП держава буде друкувати нові ОВДП - як це там називається ...?
під час війни в 2022 головною метою було стримання інфляції - з цим якось впорались, хоча зараз прискочать волаючі як подорожчали продукти. але вже час думати про економіку - бо це фундамент в тому числі курсу, а не ставка НБУ. а для економіки приємних новин поки не чути.
тому це пожвавлення трансмісії вигідно лише для тих форумчан, хто інвестує наявні гроші в гривню (бо досвідчені форумчани зі стажем інвестують таки в долар). а для інших форумчан, які гроші заробляють, така трансмісія підвищує ризики перетворення боргу ОВДП на піраміду
теж лонгрід вийшов
Додано: Чет 16 бер, 2023 14:42
Додано: Чет 16 бер, 2023 15:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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