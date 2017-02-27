Додано: Чет 16 бер, 2023 14:37

greenozon написав: somilitark написав: тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!! тому вважаю, що монетарна трасмісія ЗАПРАЦЮВАЛА!!!

дуже популярне слово в НБУ-топ-чиновниках (Пишний, Ніколайчук, етс)

що воно таке на пальцях? дуже популярне слово в НБУ-топ-чиновниках (Пишний, Ніколайчук, етс)що воно таке на пальцях?

а насправді що воно таке? бо термін такий є, але до цього він широко у СМІ не використовувався.я на свій хлопський розум вважав, що мається на увазі, щоб гроші потрапляли від того, в кого вони є (депозити), до того, кому вони потрібні (кредити). але ніт.схоже, мається на увазі, що монетарна трансмісія - це лише коли економічні суб'єкти реагують на рішення НБУ. тобто НБУ підняв ставку до 25% минулого літа - й банки та мінфін теж мали підняти ставки. але це сталося лише зараз, тобто ці півроку монетарна трансмісія працювала погано, а зараз типу запрацювала.тут лонгрід, але більш науково розписаноале ніякого виграшу від цього для країни я не бачу, хіба що для деполюдей.чому? пояснюю.причина інфляційних процесів та валютних ризиків в 2022 році стала емісія в суміярдів грн, яка призвела до надлишкової ліквідності. до речі, ця надлишкова ліквідність також є причиною поганої трансмісії. але мінфін та НБУ зараз вирішують лише одну задачу - збільшити фінансування бюджету за рахунок ОВДП, уникаючи нової емісії. головний інструмент цього значне підняття норми резервування зярдів грн га початок року доярдів. ось десь ціярдів уряд й планує, що банки направлять в ОВДП - швидше за все так й станеться.але по-перше загальний обсяг ліквідності складаєярдів грн, з яких надлишкова десьярдів. по-друге й головне - вкладання грошей в ОВДПліквідність, гроші через деякий час повернуться з бюджету в банківську систему. до речі, є якесь обмеження, скільки банки можуть вкладати в ОВДП - чи скільки завгодно? тоді цю платівку можна крутити без кінця.але ще раз зверну увагу - реальне кредитування зменшується. вже зараз рівень кредитів вдвічі менше рівня депозитів. за рахунок чого будуть сплачуватися відсотки за депозити, хто їх буде заробляти. я ж гадаю, всі розуміють, що банки не малюють відсотки. всі за рахунок ОВДП?риторичне питання - а де держава візьме гроші на ОВДП, особливо 20% річних. при попередніх відсотках платежі по ОВДП були на рівні 10% від загальних доходів бюджету, стануть 20%? чи може щоб оплатити старі ОВДП держава буде друкувати нові ОВДП - як це там називається ...?під час війни в 2022 головною метою було стримання інфляції - з цим якось впорались, хоча зараз прискочать волаючі як подорожчали продукти. але вже час думати про економіку - бо це фундамент в тому числі курсу, а не ставка НБУ. а для економіки приємних новин поки не чути.тому це пожвавлення трансмісії вигідно лише для тих форумчан, хто інвестує наявні гроші в гривню (бо досвідчені форумчани зі стажем інвестують таки в долар). а для інших форумчан, які гроші заробляють, така трансмісія підвищує ризики перетворення боргу ОВДП на пірамідутеж лонгрід вийшов