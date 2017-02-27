Додано: Чет 16 бер, 2023 18:49

грудень 2013 року: середня ЗП в Україні десь під 3000 грн, курс долара 8,21 грн.

грудень 2021 року: середня ЗП близько до 14000 грн.

Памятаєте 2013 рік? Він був непоганий, хлопці і дівчатка, дуже непоганий.

Припустимо, що 2021 рік такий же по рівню життя був, як і 2013 рік. Ну припустимо.

Тоді, якщо не враховувати різні темпи інфляції в Україні і в США. (Вони в Україні в кілька разів перевищуть відповідні показники в США).

Тоді можна розрахувати економічно обгрунтований курс долара в Україні на грудень 2021 року (зважте, війни тоді широкомасштабної не було):

8,21 грн* (14000 грн/3000 грн) =8,21 грн*4,67=38,34 грн за 1 долар.

А з урахуванням різниці в темпах інфляції в Україні і в США,курс долара складав би набагато більше. І це без врахування широкомасштабної війни в Україні.

Я розумію, що це відбувається завдяки спалюванню на міжбанку фіндопомоги від Заходу, а ця допомого не буде безконечною.

Так що, друзі, у нас поки що все дуже добре с курсом долара па37,45, навіть можна сказати чудово!

НБУ красавчик

Головне, щоб такий курс долара протимався як можна довше.