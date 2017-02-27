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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10397103981039910400

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 123
Менше 38,00
10%
12
38,00-38,50
12%
15
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
15
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
7%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
10
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:15

  jump написав:Програма екстренного кредитування, анонсована Федеральною резервною системою (ФРС), може збільшити обсяг ліквідності в банківській системі США на $2 трлн. Так вважають аналітики JPMorgan Chase & Co, пише Bloomberg.

Ключові факти

Механізм під назвою Bank Term Funding Program (BTFP) передбачає виділення кредитів на строк до одного року банкам, ощадним асоціаціям, кредитним спілкам та іншим фінустановам.
У якості забезпечення за цими кредитами ФРС прийматиме US Treasuries, облігації федеральних агентств, іпотечні бонди та низку інших паперів, зазначають аналітики.
«Використання програми BTFP, найімовірніше, буде активним», – йдеться у повідомленні аналітиків JPMorgan під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу.
Провідні банки Волл-стріт навряд чи до неї вдадуться, проте менші банки можуть запозичити у ФРС близько $2 трлн, що приблизно відповідає всьому обсягу облігацій, які є у розпорядженні банків без урахування «великої пʼятірки», додали вони.
За даними JPMorgan, резерви американських банків становлять близько $3 трлн, проте більша частина їх належить найбільшим банкам.
Програма BTFP здатна надати фінансовим інститутам достатньо ліквідності, щоб усунути дефіцит резервів, вважають експерти.
ФРС звітуватиме про використання коштів у межах програми BTFP щотижня.


так шо, панеслась?
ждем ответные ходы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:17

  Housane написав:⚡️НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення. Такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому. Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску.


де Ви таку інфу взяли?
що Вам завадило закріпити у своєму повідомленні посилання на джерело вказаної інормації?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 16 бер, 2023 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Повышение фиксированного курса правление НБУ не рассматривало.
Кроме сохранения учетной ставки, решение правления НБУ предусматривает и другие меры влияния на финансовые рынки. Наиболее значимым из них мне видится решение связать избыточную ликвидность трехмесячными депосертификатами

Тобто, "гривнеукріпляж" продовжується?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:38

  Yuri_61 написав:А якби фікований курс долара підняли хоча б до 50 грн. то спекулятивний апетит на дешевий долар пропав би.

И сядет НБУ на гору долларов международной помощи и будет плакать. Ему же гривна нужна для выплат в стране, а по 50 на доллары не то, что спекулятивный, а и вообще аппетит будет не очень. Даже по текущему курсу последние недели он падает, как уже неоднократно говорено.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:41

  otshelnick1 написав:Тобто, "гривнеукріпляж" продовжується?


Судячи з останніх масових постів військових у соцмережах із скріншотами виплаченої з/п вони вже не приймають участі ані в конверсійних депозитах ані в купівлі валюти бо тих копійок на забезпечення власної життєдіяльності не вистачить. Тому будемо укріплятися і далі.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 18:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

грудень 2013 року: середня ЗП в Україні десь під 3000 грн, курс долара 8,21 грн.
грудень 2021 року: середня ЗП близько до 14000 грн.
Памятаєте 2013 рік? Він був непоганий, хлопці і дівчатка, дуже непоганий.
Припустимо, що 2021 рік такий же по рівню життя був, як і 2013 рік. Ну припустимо.
Тоді, якщо не враховувати різні темпи інфляції в Україні і в США. (Вони в Україні в кілька разів перевищуть відповідні показники в США).
Тоді можна розрахувати економічно обгрунтований курс долара в Україні на грудень 2021 року (зважте, війни тоді широкомасштабної не було):
8,21 грн* (14000 грн/3000 грн) =8,21 грн*4,67=38,34 грн за 1 долар.
А з урахуванням різниці в темпах інфляції в Україні і в США,курс долара складав би набагато більше. І це без врахування широкомасштабної війни в Україні.
Я розумію, що це відбувається завдяки спалюванню на міжбанку фіндопомоги від Заходу, а ця допомого не буде безконечною.
Так що, друзі, у нас поки що все дуже добре с курсом долара па37,45, навіть можна сказати чудово!
НБУ красавчик
Головне, щоб такий курс долара протимався як можна довше.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:44

  Yuri_61 написав:
  Housane написав:⚡️НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення. Такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому. Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску.


де Ви таку інфу взяли?
що Вам завадило закріпити у своєму повідомленні посилання на джерело вказаної інормації?


https://bank.gov.ua/ua/news/all/ofitsiy ... vlyuyetsya
greenozon
 
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