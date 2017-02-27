|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 бер, 2023 20:39
Yuri_61 написав: Evgeny написав:
Сегодня портфель гривневых ОВГЗ физиков обновил исторический рекорд.
На сегодня на балансе физиков ОВГЗ на сумму - 16,797 млрд.грн
на Вашу думку такі незначні гривневі об"єми ОВДП можуть якимось чином вплинути на курс долара?
це більше нагадує, коли чистильник взуття думає, куди ж йому вкласти гроші...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2875
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 868 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Чет 16 бер, 2023 20:57
Evgeny написав:
Сегодня портфель гривневых ОВГЗ физиков обновил исторический рекорд.
На сегодня на балансе физиков ОВГЗ на сумму - 16,797 млрд.грн
а нерезиденти - навпаки, виходять
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001
, Сибарит
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1748
|12754923
|
|
|32327
|35704336
|
|
|7975
|22890748
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|