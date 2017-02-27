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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10398103991040010401

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 124
Менше 38,00
10%
12
38,00-38,50
12%
15
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
15
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
19%
23
40,50-41,00
6%
8
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
11
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:39

  Yuri_61 написав:
  Evgeny написав:Сегодня портфель гривневых ОВГЗ физиков обновил исторический рекорд.

На сегодня на балансе физиков ОВГЗ на сумму - 16,797 млрд.грн


Зображення

на Вашу думку такі незначні гривневі об"єми ОВДП можуть якимось чином вплинути на курс долара?

це більше нагадує, коли чистильник взуття думає, куди ж йому вкласти гроші...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Сегодня портфель гривневых ОВГЗ физиков обновил исторический рекорд.

На сегодня на балансе физиков ОВГЗ на сумму - 16,797 млрд.грн
а нерезиденти - навпаки, виходять
otshelnick1
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