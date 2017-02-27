Yuri_61 написав::wink: НБУ завжди буде у виграшу, як і казіно: вибере момент покарає любителів долярів і євро, в інший момент покарає шанувальників гривнедопозитів, тобто, банкіри, як би в стороні, типу це ж обставини так склалися
Не так давно я убрал невидимость для Ваших сообщений. Был неправ, возвращаю назад. Просто чтобы не сорваться и нечаянно грубо не прокомментировать.
Yuri_61 написав::wink: НБУ завжди буде у виграшу, як і казіно: вибере момент покарає любителів долярів і євро, в інший момент покарає шанувальників гривнедопозитів, тобто, банкіри, як би в стороні, типу це ж обставини так склалися
Не так давно я убрал невидимость для Ваших сообщений. Был неправ, возвращаю назад. Просто чтобы не сорваться и нечаянно грубо не прокомментировать.