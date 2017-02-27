Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:06

Лише цитати на які я звернув увагу:

НБУ наголошує, що спостерігається чіткий «дезінфляційний тренд». Зокрема темпи зростання споживчих цін сповільнюються: у лютому рік до року інфляція становила 24,9%. У січні – для порівняння – цей показник був на рівні 26,6%.Виступаючи на брифінгу, який провів НБУ за підсумками засідання правління, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що уповільнення інфляції пов'язане зі збільшенням пропозиції продовольства та пального, відновленням енергетичної системи після атак, слабким попитом споживачів, а також з фіксованими тарифами на ЖКГ.

Позитивний вплив справило й повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року. Інфляція знижуватиметься й надалі, зокрема завдяки заходам НБУ», – заявив Пишний.

Бюджетний дефіцит та його фінансування. На продовження питань, пов'язаних з емісією, Андрій Пишний повідомив, що до «друкарського верстата» НБУ повертатися не має наміру. За словами голови Нацбанку, емісію замінять:

активізація внутрішнього ринку запозичень, насамперед завдяки ліквідності, наявної у банків;

приплив міжнародного фінансування та допомоги. Причому обсяг допомоги має бути навіть більшим за прогнозовані $38 млрд.

З одного боку, НБУ хоче зберегти курсову стабільність, забезпечити зближення готівкового та безготівкового курсу гривні.

Зв'язування банківської ліквідності дозволить мінімізувати ризики перетікання гривні на валютний ринок, що у свою чергу також сприятиме курсовому спокою. Паралельно з цим НБУ зберігає депозити, призначені для купівлі безготівкової валюти фізособами, які допомагають регулятору стримувати попит на долар.

«Ми бачимо ефективність цього інструменту. На тримісячних депозитах, які оформлюються під купівлю іноземної валюти, акумульовано близько $1,3 млрд, а на депозитах під купівлю іноземної валюти за офіційним курсом – близько $160 млн», – уточнив під час брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Нацбанк хоче підготувати бекграунд для того, щоб таки перейти до вільного курсоутворення та зняти валютні обмеження. «Потрібно повернутися до ринкової моделі регулювання, яка передбачає зменшення адміністративного впливу НБУ на ринок та валютну лібералізацію. Але спочатку нам слід створити для цього передумови», – пояснив Андрій Пишний. Необхідно кудись прилаштувати «безгосподарну» ліквідність банків і зацікавити населення прибутковими депозитами. Це прибере ризики для курсу. А вже після цього можна поступово відпускати обмеження.