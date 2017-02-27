RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10398103991040010401

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 125
Менше 38,00
10%
12
38,00-38,50
12%
15
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
15
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
7%
9
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
11
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:39

  Yuri_61 написав:
  Evgeny написав:Сегодня портфель гривневых ОВГЗ физиков обновил исторический рекорд.

На сегодня на балансе физиков ОВГЗ на сумму - 16,797 млрд.грн


Зображення

на Вашу думку такі незначні гривневі об"єми ОВДП можуть якимось чином вплинути на курс долара?

це більше нагадує, коли чистильник взуття думає, куди ж йому вкласти гроші...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2875
З нами з: 29.09.19
Подякував: 397 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Evgeny написав:Сегодня портфель гривневых ОВГЗ физиков обновил исторический рекорд.

На сегодня на балансе физиков ОВГЗ на сумму - 16,797 млрд.грн
а нерезиденти - навпаки, виходять
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 16 бер, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 30.09.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:30

  Yuri_61 написав::wink: НБУ завжди буде у виграшу, як і казіно: вибере момент покарає любителів долярів і євро, в інший момент покарає шанувальників гривнедопозитів, тобто, банкіри, як би в стороні, типу це ж обставини так склалися :wink:

Не так давно я убрал невидимость для Ваших сообщений. Был неправ, возвращаю назад. Просто чтобы не сорваться и нечаянно грубо не прокомментировать.
Искатель
 
Повідомлень: 5821
З нами з: 22.02.16
Подякував: 919 раз.
Подякували: 4720 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:44

  Искатель написав:
  Yuri_61 написав::wink: НБУ завжди буде у виграшу, як і казіно: вибере момент покарає любителів долярів і євро, в інший момент покарає шанувальників гривнедопозитів, тобто, банкіри, як би в стороні, типу це ж обставини так склалися :wink:

Не так давно я убрал невидимость для Ваших сообщений. Был неправ, возвращаю назад. Просто чтобы не сорваться и нечаянно грубо не прокомментировать.

+ 1))
lamal
 
Повідомлень: 288
З нами з: 11.03.21
Подякував: 80 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 23:24

  Yuri_61 написав:який курс гривні буде в 2024 році, якщо війна в Україні не закінчиться в 2023 році?



ви ж у нас тут головний експерт , який казав , що підвищать сьогодні курс, тому самі можете собі нафантазувати курс на 2024) :D
bems654556
 
Повідомлень: 11
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:06

Трішки цікавого, на мій погляд, з засідання НБУ

Лише цитати на які я звернув увагу:
НБУ наголошує, що спостерігається чіткий «дезінфляційний тренд». Зокрема темпи зростання споживчих цін сповільнюються: у лютому рік до року інфляція становила 24,9%. У січні – для порівняння – цей показник був на рівні 26,6%.Виступаючи на брифінгу, який провів НБУ за підсумками засідання правління, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що уповільнення інфляції пов'язане зі збільшенням пропозиції продовольства та пального, відновленням енергетичної системи після атак, слабким попитом споживачів, а також з фіксованими тарифами на ЖКГ.
Позитивний вплив справило й повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року. Інфляція знижуватиметься й надалі, зокрема завдяки заходам НБУ», – заявив Пишний.
Бюджетний дефіцит та його фінансування. На продовження питань, пов'язаних з емісією, Андрій Пишний повідомив, що до «друкарського верстата» НБУ повертатися не має наміру. За словами голови Нацбанку, емісію замінять:
активізація внутрішнього ринку запозичень, насамперед завдяки ліквідності, наявної у банків;
приплив міжнародного фінансування та допомоги. Причому обсяг допомоги має бути навіть більшим за прогнозовані $38 млрд.
З одного боку, НБУ хоче зберегти курсову стабільність, забезпечити зближення готівкового та безготівкового курсу гривні.
Зв'язування банківської ліквідності дозволить мінімізувати ризики перетікання гривні на валютний ринок, що у свою чергу також сприятиме курсовому спокою. Паралельно з цим НБУ зберігає депозити, призначені для купівлі безготівкової валюти фізособами, які допомагають регулятору стримувати попит на долар.
«Ми бачимо ефективність цього інструменту. На тримісячних депозитах, які оформлюються під купівлю іноземної валюти, акумульовано близько $1,3 млрд, а на депозитах під купівлю іноземної валюти за офіційним курсом – близько $160 млн», – уточнив під час брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Нацбанк хоче підготувати бекграунд для того, щоб таки перейти до вільного курсоутворення та зняти валютні обмеження. «Потрібно повернутися до ринкової моделі регулювання, яка передбачає зменшення адміністративного впливу НБУ на ринок та валютну лібералізацію. Але спочатку нам слід створити для цього передумови», – пояснив Андрій Пишний. Необхідно кудись прилаштувати «безгосподарну» ліквідність банків і зацікавити населення прибутковими депозитами. Це прибере ризики для курсу. А вже після цього можна поступово відпускати обмеження.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6526 раз.
Подякували: 2961 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зближення готівкового та безготівкового Клуюу 100К НЕ потрібно від слова ЗОВСІМ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:50

Виплати військовим у лютому зросли до 77 мільярдів, – Мінфін
Зокрема, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у лютому зросли до 76,9 млрд грн, порівняно із 71,8 млрд грн у січні, 99 млрд грн - у грудні, 88,1 млрд грн - у листопаді, 81,3 млрд грн - у жовтні, 82,9 млрд грн - у вересні, 87,8 млрд грн - у серпні, 62 млрд грн - у липні, 75,7 млрд грн - у червні минулого року.

Заголовок трохи клвкбейтний, бо минулого року платили більше.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6028
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1379 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10398103991040010401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3231, 3232, 3233
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32328 35707459
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 бер, 2023 08:49
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12757672
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22890841
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (601)
17.03.2023 07:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.