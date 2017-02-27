це більше нагадує, коли чистильник взуття думає, куди ж йому вкласти гроші...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 бер, 2023 20:39
це більше нагадує, коли чистильник взуття думає, куди ж йому вкласти гроші...
Додано: Чет 16 бер, 2023 20:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 16 бер, 2023 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:30
Не так давно я убрал невидимость для Ваших сообщений. Был неправ, возвращаю назад. Просто чтобы не сорваться и нечаянно грубо не прокомментировать.
Додано: Чет 16 бер, 2023 22:44
+ 1))
Додано: Чет 16 бер, 2023 23:24
Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:06
Трішки цікавого, на мій погляд, з засідання НБУ
Лише цитати на які я звернув увагу:
НБУ наголошує, що спостерігається чіткий «дезінфляційний тренд». Зокрема темпи зростання споживчих цін сповільнюються: у лютому рік до року інфляція становила 24,9%. У січні – для порівняння – цей показник був на рівні 26,6%.Виступаючи на брифінгу, який провів НБУ за підсумками засідання правління, голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що уповільнення інфляції пов'язане зі збільшенням пропозиції продовольства та пального, відновленням енергетичної системи після атак, слабким попитом споживачів, а також з фіксованими тарифами на ЖКГ.
Позитивний вплив справило й повне припинення емісійного фінансування бюджету з початку року. Інфляція знижуватиметься й надалі, зокрема завдяки заходам НБУ», – заявив Пишний.
Бюджетний дефіцит та його фінансування. На продовження питань, пов'язаних з емісією, Андрій Пишний повідомив, що до «друкарського верстата» НБУ повертатися не має наміру. За словами голови Нацбанку, емісію замінять:
активізація внутрішнього ринку запозичень, насамперед завдяки ліквідності, наявної у банків;
приплив міжнародного фінансування та допомоги. Причому обсяг допомоги має бути навіть більшим за прогнозовані $38 млрд.
З одного боку, НБУ хоче зберегти курсову стабільність, забезпечити зближення готівкового та безготівкового курсу гривні.
Зв'язування банківської ліквідності дозволить мінімізувати ризики перетікання гривні на валютний ринок, що у свою чергу також сприятиме курсовому спокою. Паралельно з цим НБУ зберігає депозити, призначені для купівлі безготівкової валюти фізособами, які допомагають регулятору стримувати попит на долар.
«Ми бачимо ефективність цього інструменту. На тримісячних депозитах, які оформлюються під купівлю іноземної валюти, акумульовано близько $1,3 млрд, а на депозитах під купівлю іноземної валюти за офіційним курсом – близько $160 млн», – уточнив під час брифінгу заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
Нацбанк хоче підготувати бекграунд для того, щоб таки перейти до вільного курсоутворення та зняти валютні обмеження. «Потрібно повернутися до ринкової моделі регулювання, яка передбачає зменшення адміністративного впливу НБУ на ринок та валютну лібералізацію. Але спочатку нам слід створити для цього передумови», – пояснив Андрій Пишний. Необхідно кудись прилаштувати «безгосподарну» ліквідність банків і зацікавити населення прибутковими депозитами. Це прибере ризики для курсу. А вже після цього можна поступово відпускати обмеження.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:44
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Зближення готівкового та безготівкового Клуюу 100К НЕ потрібно від слова ЗОВСІМ
Додано: П'ят 17 бер, 2023 08:50
Заголовок трохи клвкбейтний, бо минулого року платили більше.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:54
дякую за коментарі. Чи маєте думку стосовно цього:
1) Що змінилось у Мінфіну коли тепер вони готові платити 19% за облігаціями, а раніше казали, що не потягнуть такі % бо грошей не має. Звідки візьмуть гроші на погашення %?
2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію.
3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми. Тобто з часом, у мінфіну буде великий борг, а гроші які створили цей борг через війну будуть використані не на розвиток, а на підтримку. Як колись в юності я читав у Кійосакі - "Це поганий борг (кредит)"
Таке враження, що НБУ із Мінфіном вибирають із "двох зол". Вони розуміють, що якщо позичати на внутрішньому ринку, то це рано чи пізно це дуже боляче аукнеться. Бо дефакто % по запозиченнях - це дефіцит бюджету який потрібно буде чимось покривати. Але не позичати зараз - буде ще гірше. Бо якщо не позичати зараз, то потім просто не настане.
Якщо вдасться певний час отримувати міжнародну фінансову допомогу і за рахунок неї погашати % по ОВДП та стримати коливання курсу, то всі болючі питання на які важко дати відповіді буде перенесено "на потім". А там "Або падишах помре, або віслюк здохне" (с)
Подивимось як пройде перший аукціоне по 3-х місячних депозитах. Із того, що банки пропонують в рекламі, % ставка для населення по депозитах буде в районі 18% брутто. Банки на депо сертифікатах будуть тримати під 20%. Значить 3-х місячні депозити від НБУ мають бути дорожчі по дохідності. В залежності як піде процес із цими депозитами, готівковий курс може наблизитись до офіційного, або залишитись на тих же позиціях.
Ну і не забуваємо, що % по депо сертифікатах - це практично емісія. У нас уже кілька місяців солідні суми там знаходяться.
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