Додано: П'ят 17 бер, 2023 09:54

Василь-Рівне написав: Лише цитати на які я звернув увагу:

Лише цитати на які я звернув увагу:

дякую за коментарі. Чи маєте думку стосовно цього:1) Що змінилось у Мінфіну коли тепер вони готові платити 19% за облігаціями, а раніше казали, що не потягнуть такі % бо грошей не має. Звідки візьмуть гроші на погашення %?2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію.3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми. Тобто з часом, у мінфіну буде великий борг, а гроші які створили цей борг через війну будуть використані не на розвиток, а на підтримку. Як колись в юності я читав у Кійосакі - "Це поганий борг (кредит)"Таке враження, що НБУ із Мінфіном вибирають із "двох зол". Вони розуміють, що якщо позичати на внутрішньому ринку, то це рано чи пізно це дуже боляче аукнеться. Бо дефакто % по запозиченнях - це дефіцит бюджету який потрібно буде чимось покривати. Але не позичати зараз - буде ще гірше. Бо якщо не позичати зараз, то потім просто не настане.Якщо вдасться певний час отримувати міжнародну фінансову допомогу і за рахунок неї погашати % по ОВДП та стримати коливання курсу, то всі болючі питання на які важко дати відповіді буде перенесено "на потім". А там "Або падишах помре, або віслюк здохне" (с)Подивимось як пройде перший аукціоне по 3-х місячних депозитах. Із того, що банки пропонують в рекламі, % ставка для населення по депозитах буде в районі 18% брутто. Банки на депо сертифікатах будуть тримати під 20%. Значить 3-х місячні депозити від НБУ мають бути дорожчі по дохідності. В залежності як піде процес із цими депозитами, готівковий курс може наблизитись до офіційного, або залишитись на тих же позиціях.Ну і не забуваємо, що % по депо сертифікатах - це практично емісія. У нас уже кілька місяців солідні суми там знаходяться.