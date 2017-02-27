Панове, а те що у Америці відбувається з банками
може якось на курс в Україні вплинути?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:31
Панове, а те що у Америці відбувається з банками
може якось на курс в Україні вплинути?
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:38
Realist
1. Напевне позитивні сигнали від МВФ з якими узгоджені ці моменти
3. Проїдання так, закупівля зброї ... Україна активно розгортає виробництво зброї як тут так і за кордоном, і ця зброя, та боєприпаси, будуть користуватися солідним попитом, після нашої Перемоги, бо цінується в таких випадках РЕАЛЬНИЙ віськовий досвід, а це досить рентабельний та перспективний товар, тому не лише проїдання, а і влучні вкладення у перспективу таких технологічних речей як сучасна зброя та сучасні боєприпаси.
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