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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10399104001040110402

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 125
Менше 38,00
10%
12
38,00-38,50
12%
15
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
15
39,50-40,00
14%
17
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
7%
9
41,00-41,50
6%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
11
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:31

Панове, а те що у Америці відбувається з банками
може якось на курс в Україні вплинути?
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:38

Realist
1. Напевне позитивні сигнали від МВФ з якими узгоджені ці моменти
3. Проїдання так, закупівля зброї ... Україна активно розгортає виробництво зброї як тут так і за кордоном, і ця зброя, та боєприпаси, будуть користуватися солідним попитом, після нашої Перемоги, бо цінується в таких випадках РЕАЛЬНИЙ віськовий досвід, а це досить рентабельний та перспективний товар, тому не лише проїдання, а і влучні вкладення у перспективу таких технологічних речей як сучасна зброя та сучасні боєприпаси.
Василь-Рівне
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