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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:38
Realist
1. Напевне позитивні сигнали від МВФ з якими узгоджені ці моменти
3. Проїдання так, закупівля зброї ... Україна активно розгортає виробництво зброї як тут так і за кордоном, і ця зброя, та боєприпаси, будуть користуватися солідним попитом, після нашої Перемоги, бо цінується в таких випадках РЕАЛЬНИЙ воєнний досвід, а це досить рентабельний та перспективний товар, тому не лише проїдання, а і влучні вкладення у перспективу таких технологічних речей як сучасна зброя та сучасні боєприпаси.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:16
Кам'янське
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:26
asti
моё мнение-у нас сейчас не работают на рынке те факторы которые работают в странах без войны....идёт поток денег и поддержки,сейчас механизмы прогнозирования курса и других факторов совсем в другой плоскости.Мы и все кто задейстован живём сегодняшним днём.Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:33
konstantin kirovograd написав:
Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии таки уже 65-66 лет и потихонечку поднимают до 67. Поэтому таки, "как в Европе". А во Франции может жгут машины потому, что им делают жизнь, как в Европе, а кредитов не дают
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moveton
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:39
moveton написав: konstantin kirovograd написав:
Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии...
Меня совершенно не колышет кому и что где то поднимают.
И кто где машины жжет. Я хочу купить валютные ОВГЗ на пол года и хочу быть уверен что мне их вернут. С процентами.
В этой связи и спрашиваю)))
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asti
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