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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10399104001040110402

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 128
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
13%
16
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
13%
16
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
7%
9
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
11
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:38

Realist
1. Напевне позитивні сигнали від МВФ з якими узгоджені ці моменти
3. Проїдання так, закупівля зброї ... Україна активно розгортає виробництво зброї як тут так і за кордоном, і ця зброя, та боєприпаси, будуть користуватися солідним попитом, після нашої Перемоги, бо цінується в таких випадках РЕАЛЬНИЙ воєнний досвід, а це досить рентабельний та перспективний товар, тому не лише проїдання, а і влучні вкладення у перспективу таких технологічних речей як сучасна зброя та сучасні боєприпаси.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:16

Кам'янське
38,70 / 38,80
41.05 / 41.30
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:26

asti
моё мнение-у нас сейчас не работают на рынке те факторы которые работают в странах без войны....идёт поток денег и поддержки,сейчас механизмы прогнозирования курса и других факторов совсем в другой плоскости.Мы и все кто задейстован живём сегодняшним днём.Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:33

  konstantin kirovograd написав:Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....

Но в Германии таки уже 65-66 лет и потихонечку поднимают до 67. Поэтому таки, "как в Европе". А во Франции может жгут машины потому, что им делают жизнь, как в Европе, а кредитов не дают :)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:39

  moveton написав:
  konstantin kirovograd написав:Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии...
Меня совершенно не колышет кому и что где то поднимают.
И кто где машины жжет. Я хочу купить валютные ОВГЗ на пол года и хочу быть уверен что мне их вернут. С процентами.
В этой связи и спрашиваю)))
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