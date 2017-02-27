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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10399104001040110402

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 129
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
8%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
11
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:38

Realist
1. Напевне позитивні сигнали від МВФ з якими узгоджені ці моменти
3. Проїдання так, закупівля зброї ... Україна активно розгортає виробництво зброї як тут так і за кордоном, і ця зброя, та боєприпаси, будуть користуватися солідним попитом, після нашої Перемоги, бо цінується в таких випадках РЕАЛЬНИЙ воєнний досвід, а це досить рентабельний та перспективний товар, тому не лише проїдання, а і влучні вкладення у перспективу таких технологічних речей як сучасна зброя та сучасні боєприпаси.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:16

Кам'янське
38,70 / 38,80
41.05 / 41.30
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:26

asti
моё мнение-у нас сейчас не работают на рынке те факторы которые работают в странах без войны....идёт поток денег и поддержки,сейчас механизмы прогнозирования курса и других факторов совсем в другой плоскости.Мы и все кто задейстован живём сегодняшним днём.Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:33

  konstantin kirovograd написав:Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....

Но в Германии таки уже 65-66 лет и потихонечку поднимают до 67. Поэтому таки, "как в Европе". А во Франции может жгут машины потому, что им делают жизнь, как в Европе, а кредитов не дают :)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:39

  moveton написав:
  konstantin kirovograd написав:Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии...
Меня совершенно не колышет кому и что где то поднимают.
И кто где машины жжет. Я хочу купить валютные ОВГЗ на пол года и хочу быть уверен что мне их вернут. С процентами.
В этой связи и спрашиваю)))
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:15

  moveton написав:
  konstantin kirovograd написав:Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....

Но в Германии таки уже 65-66 лет и потихонечку поднимают до 67. Поэтому таки, "как в Европе". А во Франции может жгут машины потому, что им делают жизнь, как в Европе, а кредитов не дают :)

якщо подивитись, хто палить машини - вони й зараз не працюють, й в 60 років не збираються - а от на дурняк пенсію отримати - такі перші.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Панове, а те що у Америці відбувається з банками
може якось на курс в Україні вплинути?
Так, скоро долару хана
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.03.2023..........20.03.2023
дата розрахунку............16.03.2023...........17.03.2023
Євро...............................38,717..................38,8523...+0.35%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.624 (вчера 1.0587)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.19 (вчера 104.52).
Обстановка достаточно спокойная.

  Realist написав:2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію.
3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми.

В Вашей схеме упущено одно звено. Между расходами бюджета и банками есть еще бизнес, который выполняет бюджетные заказы. Не уверен, что в условиях войны можно надеяться на серьезное развитие, но основные экономические механизмы в этом звене цепи работают. Это позволяет смотреть на всю цепь с чуть меньшей степенью пессимизма.
И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться! Времена, когда все затягивали пояса, а государство за счет этого занималось развитием непонятно чего, надеюсь, ушли безвозвратно. Развитие обеспечивает исключительно бизнес за счет прибыли, полученной в результате нашего потребительства.
Естественно, война вносит серьезные поправки в механизмы функционирования экономики в целом и финансовых рынков в частности. Лучше нашей экономике от нее не станет. Но не мы ее начали, и воспринимать сложившиеся условия нужно как данность. И в этой реальности экономическая ситуация и перспективы выглядят значительно лучше, чем можно было ожидать изначально.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:36

  Сибарит написав:И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться!

Бояться их не надо, но нужно помнить, что она движущая сила той экономики, которая произвела товар, а не той, в которой потребили. А у нас даже соль уже польская.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:42

  moveton написав:Бояться их не надо, но нужно помнить, что она движущая сила той экономики, которая произвела товар, а не той, в которой потребили. А у нас даже соль уже польская.

Бананы Эквадорские, а авто немецкие. Так и живём :)
Игорь
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