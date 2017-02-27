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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:38
Realist
1. Напевне позитивні сигнали від МВФ з якими узгоджені ці моменти
3. Проїдання так, закупівля зброї ... Україна активно розгортає виробництво зброї як тут так і за кордоном, і ця зброя, та боєприпаси, будуть користуватися солідним попитом, після нашої Перемоги, бо цінується в таких випадках РЕАЛЬНИЙ воєнний досвід, а це досить рентабельний та перспективний товар, тому не лише проїдання, а і влучні вкладення у перспективу таких технологічних речей як сучасна зброя та сучасні боєприпаси.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:16
Кам'янське
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:26
asti
моё мнение-у нас сейчас не работают на рынке те факторы которые работают в странах без войны....идёт поток денег и поддержки,сейчас механизмы прогнозирования курса и других факторов совсем в другой плоскости.Мы и все кто задейстован живём сегодняшним днём.Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:33
konstantin kirovograd написав:
Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии таки уже 65-66 лет и потихонечку поднимают до 67. Поэтому таки, "как в Европе". А во Франции может жгут машины потому, что им делают жизнь, как в Европе, а кредитов не дают
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moveton
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:39
moveton написав: konstantin kirovograd написав:
Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии...
Меня совершенно не колышет кому и что где то поднимают.
И кто где машины жжет. Я хочу купить валютные ОВГЗ на пол года и хочу быть уверен что мне их вернут. С процентами.
В этой связи и спрашиваю)))
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asti
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:15
moveton написав: konstantin kirovograd написав:
Вспомните как за кредит МВФ три!!! миллиарда мы согласились поднять пенсионный возраст на 5 лет и нам говорили что так в европе.Сейчас в нас десятки миллиардов заливают.Сегодня смотрю новости -франция жжёт машины потому что у них подняли с 62 до 64 пенсам....
Но в Германии таки уже 65-66 лет и потихонечку поднимают до 67. Поэтому таки, "как в Европе". А во Франции может жгут машины потому, что им делают жизнь, как в Европе, а кредитов не дают
якщо подивитись, хто палить машини - вони й зараз не працюють, й в 60 років не збираються - а от на дурняк пенсію отримати - такі перші.
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Shaman
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:50
asti написав:Панове, а те що у Америці відбувається з банками
може якось на курс в Україні вплинути?
Так, скоро долару хана
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Ромасик
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:19
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.03.2023..........20.03.2023
дата розрахунку............16.03.2023...........17.03.2023
Євро...............................38,717..................38,8523
...+0.35%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.624
(вчера 1.0587)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.19
(вчера 104.52).
Обстановка достаточно спокойная.
Realist написав:
2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію.
3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми.
В Вашей схеме упущено одно звено. Между расходами бюджета и банками есть еще бизнес, который выполняет бюджетные заказы. Не уверен, что в условиях войны можно надеяться на серьезное развитие, но основные экономические механизмы в этом звене цепи работают. Это позволяет смотреть на всю цепь с чуть меньшей степенью пессимизма.
И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться! Времена, когда все затягивали пояса, а государство за счет этого занималось развитием непонятно чего, надеюсь, ушли безвозвратно. Развитие обеспечивает исключительно бизнес за счет прибыли, полученной в результате нашего потребительства.
Естественно, война вносит серьезные поправки в механизмы функционирования экономики в целом и финансовых рынков в частности. Лучше нашей экономике от нее не станет. Но не мы ее начали, и воспринимать сложившиеся условия нужно как данность. И в этой реальности экономическая ситуация и перспективы выглядят значительно лучше, чем можно было ожидать изначально.
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Сибарит
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:36
Сибарит написав:
И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться!
Бояться их не надо, но нужно помнить, что она движущая сила той экономики, которая произвела товар, а не той, в которой потребили. А у нас даже соль уже польская.
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moveton
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 15:42
moveton написав:
Бояться их не надо, но нужно помнить, что она движущая сила той экономики, которая произвела товар, а не той, в которой потребили. А у нас даже соль уже польская.
Бананы Эквадорские, а авто немецкие. Так и живём
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Игорь
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