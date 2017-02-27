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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:44
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.03.2023..........20.03.2023
дата розрахунку............16.03.2023...........17.03.2023
Євро...............................38,717..................38,8523
...+0.35%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.624
(вчера 1.0587)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.19
(вчера 104.52).
Обстановка достаточно спокойная.
Realist написав:
2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію.
3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми.
В Вашей схеме упущено одно звено. Между расходами бюджета и банками есть еще бизнес, который выполняет бюджетные заказы. Не уверен, что в условиях войны можно надеяться на серьезное развитие, но основные экономические механизмы в этом звене цепи работают. Это позволяет смотреть на всю цепь с чуть меньшей степенью пессимизма.
И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться! Времена, когда все затягивали пояса, а государство за счет этого занималось развитием непонятно чего, надеюсь, ушли безвозвратно. Развитие обеспечивает исключительно бизнес за счет прибыли, полученной в результате нашего потребительства.
Естественно, война вносит серьезные поправки в механизмы функционирования экономики в целом и финансовых рынков в частности. Лучше нашей экономике от нее не станет. Но не мы ее начали, и воспринимать сложившиеся условия нужно как данность. И в этой реальности экономическая ситуация и перспективы выглядят значительно лучше, чем можно было ожидать изначально.
як тільки гроші попадуть до бізнесу, вони зразу опиняться в банківський системі.
ось це помилка, яку ще робить бізнес на пострадянському просторі. розвиватися за рахунок прибутку мали можливість АТБ чи Нова пошта - коли вони були першими й мали шалені надприбутки. в умовах конкурентного бізнесу розвиватися за свій рахунок надто складно.
у нас чому наприклад металургій була така старенька - бо насправді інвестиції не окупалися. модернізація Алчевську вартувала більше ярду дол - але й до війни кредитний портфель значно перевищував EBITDA. Новий електросталеплавильний завод Інтерпайпу - 700 млн дол - вони ніколи не повернуться. Мартени на Запоріжсталі - їх треба замінити на конвертер - 500 млн дол - теж не окупляться
а побудувати нову АЕС - такі речі можна робити лише за рахунок кредитів. а інвесторами будуть ті самі пенсійні фонди - там же шалені гроші на рахунках
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:54
Nazarkino написав:
щось мені та вся хрень не нравітца,почав помалу дружити з американцем
яка саме?
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Yuri_61
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:57
asti
любые проценты для ваших денег это риск---что банк что овгз.Я думаю вы это и сами понимаете.Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут
Только начинаешь инвестировать-будь готов на риск.За это и проценты тебе обещают.
Думаю в перспективе до декабря у нас особых форс мажоров не будет.А может даже больше ещё либеризуют валютный рынок.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:10
Visky написав: konstantin kirovograd написав:
сливайтесь глупцы
"спивайтеся, голубці". Зниження курсу ще нижче - ще більше зменшить приток валюти від карусельників. Подивимось після
знижуючх курс факторів по датах: 8, 11 (норми рез. НБУ), 16 березня (Засідання Правління НБУ з питань монетарної політики) й зворотними конвертуваннями продавцями (в т.ч. й агропродукції, палива) виручки в валюту. Ну й під кінець міс - виплати, в т.ч. військовим
Зростання йде по цьому плану, після кожної вказаної дати відбувалося імпульсне зростання.
Игорь написав: moveton написав: flysoulfly написав:
:mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
Читал и конкретные даты. А именно:
-8.03 после обеда это должны были быть самые ушлые цветочники, когда их конкуренты ещё продают цветы, эти пока не начался рост, занимают очередь в обменку.
-12.03 этот рост ожидается на следующий день после поднятия лимитов резервирования. То есть после 11 марта банкам уже не нужно будет продавать зелень под увеличение своих резервов.
-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.
И это все при условии спокойствия на фронте. А если нет, тогда ой ..
И можно было бы поржать с этих заявлений, если бы в то время когда эти прогнозы давались, кто-то сказал что будет иначе. А если тихонько сидим и не знаем какой курс будет завтра, тогда и смеемся не громко, а скорее по-дружески подкалываем.
Так хто там добре сміється, га? Зауважу, що святковий продаж квітів йде не лише 8 березня, а весь тиждень, після чого квіткарі ще день відсипаються.
Зараз зберігається хороший потенціал для зростання, тож воно найближчими днями продовжиться, думаю, навіть до кінця місяця. Хіба, в неділю - вихідний для коливань, а по понеділках і менше по вівторках локальне гальмування та й імпульсне зниження можуть завдавати карусельники, так само і від рівня 38,9-39
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Visky
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