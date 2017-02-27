Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............17.03.2023..........20.03.2023 дата розрахунку............16.03.2023...........17.03.2023 Євро...............................38,717..................38,8523...+0.35% Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.624 (вчера 1.0587)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.19 (вчера 104.52). Обстановка достаточно спокойная.
Realist написав:2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію. 3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми.
В Вашей схеме упущено одно звено. Между расходами бюджета и банками есть еще бизнес, который выполняет бюджетные заказы. Не уверен, что в условиях войны можно надеяться на серьезное развитие, но основные экономические механизмы в этом звене цепи работают. Это позволяет смотреть на всю цепь с чуть меньшей степенью пессимизма. И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться! Времена, когда все затягивали пояса, а государство за счет этого занималось развитием непонятно чего, надеюсь, ушли безвозвратно. Развитие обеспечивает исключительно бизнес за счет прибыли, полученной в результате нашего потребительства. Естественно, война вносит серьезные поправки в механизмы функционирования экономики в целом и финансовых рынков в частности. Лучше нашей экономике от нее не станет. Но не мы ее начали, и воспринимать сложившиеся условия нужно как данность. И в этой реальности экономическая ситуация и перспективы выглядят значительно лучше, чем можно было ожидать изначально.
як тільки гроші попадуть до бізнесу, вони зразу опиняться в банківський системі.
ось це помилка, яку ще робить бізнес на пострадянському просторі. розвиватися за рахунок прибутку мали можливість АТБ чи Нова пошта - коли вони були першими й мали шалені надприбутки. в умовах конкурентного бізнесу розвиватися за свій рахунок надто складно.
у нас чому наприклад металургій була така старенька - бо насправді інвестиції не окупалися. модернізація Алчевську вартувала більше ярду дол - але й до війни кредитний портфель значно перевищував EBITDA. Новий електросталеплавильний завод Інтерпайпу - 700 млн дол - вони ніколи не повернуться. Мартени на Запоріжсталі - їх треба замінити на конвертер - 500 млн дол - теж не окупляться
а побудувати нову АЕС - такі речі можна робити лише за рахунок кредитів. а інвесторами будуть ті самі пенсійні фонди - там же шалені гроші на рахунках
asti любые проценты для ваших денег это риск---что банк что овгз.Я думаю вы это и сами понимаете.Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут Только начинаешь инвестировать-будь готов на риск.За это и проценты тебе обещают. Думаю в перспективе до декабря у нас особых форс мажоров не будет.А может даже больше ещё либеризуют валютный рынок.
"спивайтеся, голубці". Зниження курсу ще нижче - ще більше зменшить приток валюти від карусельників. Подивимось після знижуючх курс факторів по датах: 8, 11 (норми рез. НБУ), 16 березня (Засідання Правління НБУ з питань монетарної політики) й зворотними конвертуваннями продавцями (в т.ч. й агропродукції, палива) виручки в валюту. Ну й під кінець міс - виплати, в т.ч. військовим
Зростання йде по цьому плану, після кожної вказаної дати відбувалося імпульсне зростання.
Игорь написав:
moveton написав:
flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $
Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.
Читал и конкретные даты. А именно: -8.03 после обеда это должны были быть самые ушлые цветочники, когда их конкуренты ещё продают цветы, эти пока не начался рост, занимают очередь в обменку. -12.03 этот рост ожидается на следующий день после поднятия лимитов резервирования. То есть после 11 марта банкам уже не нужно будет продавать зелень под увеличение своих резервов. -16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.
И это все при условии спокойствия на фронте. А если нет, тогда ой ..
И можно было бы поржать с этих заявлений, если бы в то время когда эти прогнозы давались, кто-то сказал что будет иначе. А если тихонько сидим и не знаем какой курс будет завтра, тогда и смеемся не громко, а скорее по-дружески подкалываем.
Так хто там добре сміється, га? Зауважу, що святковий продаж квітів йде не лише 8 березня, а весь тиждень, після чого квіткарі ще день відсипаються. Зараз зберігається хороший потенціал для зростання, тож воно найближчими днями продовжиться, думаю, навіть до кінця місяця. Хіба, в неділю - вихідний для коливань, а по понеділках і менше по вівторках локальне гальмування та й імпульсне зниження можуть завдавати карусельники, так само і від рівня 38,9-39
Visky написав:Зростання йде по цьому плану, після кожної вказаної дати відбувалося імпульсне зростання.
Шановний Visky, 7 березня, коли Ви писали це повідомлення курс був 38.63/38.69 Зараз у тому самому місці 38.75/38.80 треба зауважити що завтра субота, мабуть помітили як веде себе курс по п'ятницях. Це що до імпульсивного зростання - 12 коп на прийомі та 11 коп на продажу за десять днів - такий собі імпульс. За чей час курс спускався до 38,49 13 березня (а може й нище, не пам'ятаю) на продажу - на 20 коп нижче чим 7 березня це саме через 6 днів після 8 березня, коли квіткарі вже відіспалися. Але все одно курс останні 3 дні дивиться вгору, не на багато, але вгору, як Ви і казали
Nazarkino написав:щось мені та вся хрень не нравітца,почав помалу дружити з американцем
яка саме?
та куди не глянь всюди вимальовується .опа,геополітика + ринки а на виході аля 2008 рік
а мене тривожить стрьомний дизайн синіх доларових банкнот. оця полоска посередині 100 доларових банкнот - вона ж зовсім не приклеєна до синьої стрічки стрьомота а ще можливий перехід паперових доларів на електронні (можливий, не знаю) ви купяєте долари 2009 року випуску або 2013 року? я намагаюся купляти долари тільки 2017 року бо мені здається, 2009 і 2013 року застарі для 2023 року але, нажаль, долари 2017 року гірше за якістю, я вже кнопав раніше про це
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 17 бер, 2023 21:00, всього редагувалось 2 разів.