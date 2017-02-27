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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10400104011040210403

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.6 5 129
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
11
39,00-39,50
12%
16
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
18%
23
40,50-41,00
8%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
9%
11
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:44

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............17.03.2023..........20.03.2023
дата розрахунку............16.03.2023...........17.03.2023
Євро...............................38,717..................38,8523...+0.35%
Долар США....................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.624 (вчера 1.0587)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.19 (вчера 104.52).
Обстановка достаточно спокойная.

  Realist написав:2) Гроші через механізм Банки-ОВДП-Мінфін-Витрати бюджету- знову опиняться в БАНКАХ. Тільки тепер вже їх буде х+%. І це буде тиснути на інфляцію.
3) Гроші через цей механізм будуть витрачені в основному на споживання, проїдання, зарплати військовим та зброю. Лише мізерна кількість цих грошей піде на розвиток (бо у нас війна). Це основний недолік даної схеми.

В Вашей схеме упущено одно звено. Между расходами бюджета и банками есть еще бизнес, который выполняет бюджетные заказы. Не уверен, что в условиях войны можно надеяться на серьезное развитие, но основные экономические механизмы в этом звене цепи работают. Это позволяет смотреть на всю цепь с чуть меньшей степенью пессимизма.
И да, потребление (проедание) - основная движущая сила современной экономики. Не надо их бояться! Времена, когда все затягивали пояса, а государство за счет этого занималось развитием непонятно чего, надеюсь, ушли безвозвратно. Развитие обеспечивает исключительно бизнес за счет прибыли, полученной в результате нашего потребительства.
Естественно, война вносит серьезные поправки в механизмы функционирования экономики в целом и финансовых рынков в частности. Лучше нашей экономике от нее не станет. Но не мы ее начали, и воспринимать сложившиеся условия нужно как данность. И в этой реальности экономическая ситуация и перспективы выглядят значительно лучше, чем можно было ожидать изначально.

як тільки гроші попадуть до бізнесу, вони зразу опиняться в банківський системі.

ось це помилка, яку ще робить бізнес на пострадянському просторі. розвиватися за рахунок прибутку мали можливість АТБ чи Нова пошта - коли вони були першими й мали шалені надприбутки. в умовах конкурентного бізнесу розвиватися за свій рахунок надто складно.

у нас чому наприклад металургій була така старенька - бо насправді інвестиції не окупалися. модернізація Алчевську вартувала більше ярду дол - але й до війни кредитний портфель значно перевищував EBITDA. Новий електросталеплавильний завод Інтерпайпу - 700 млн дол - вони ніколи не повернуться. Мартени на Запоріжсталі - їх треба замінити на конвертер - 500 млн дол - теж не окупляться

а побудувати нову АЕС - такі речі можна робити лише за рахунок кредитів. а інвесторами будуть ті самі пенсійні фонди - там же шалені гроші на рахунках
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:54

  Nazarkino написав:щось мені та вся хрень не нравітца,почав помалу дружити з американцем :roll:


яка саме?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 17:57

asti
любые проценты для ваших денег это риск---что банк что овгз.Я думаю вы это и сами понимаете.Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут :D Только начинаешь инвестировать-будь готов на риск.За это и проценты тебе обещают.
Думаю в перспективе до декабря у нас особых форс мажоров не будет.А может даже больше ещё либеризуют валютный рынок.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 18:10

  Visky написав:
  konstantin kirovograd написав:сливайтесь глупцы :lol:
"спивайтеся, голубці". Зниження курсу ще нижче - ще більше зменшить приток валюти від карусельників. Подивимось після знижуючх курс факторів по датах: 8, 11 (норми рез. НБУ), 16 березня (Засідання Правління НБУ з питань монетарної політики) й зворотними конвертуваннями продавцями (в т.ч. й агропродукції, палива) виручки в валюту. Ну й під кінець міс - виплати, в т.ч. військовим
Зростання йде по цьому плану, після кожної вказаної дати відбувалося імпульсне зростання.
  Игорь написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав::mrgreen: я ж и говорю... Но аналитеки обещали, шо сразу после 8-го курс опять вверх из-за роста покупок $

Вряд ли обещали "сразу". Наверное, только "после". К концу февраля, например. Какого-то года.

Читал и конкретные даты. А именно:
-8.03 после обеда это должны были быть самые ушлые цветочники, когда их конкуренты ещё продают цветы, эти пока не начался рост, занимают очередь в обменку.
-12.03 этот рост ожидается на следующий день после поднятия лимитов резервирования. То есть после 11 марта банкам уже не нужно будет продавать зелень под увеличение своих резервов.
-16.03 на эту дату запланирован очень серьезный рост, так как будут менять оф.курс.

И это все при условии спокойствия на фронте. А если нет, тогда ой ..

И можно было бы поржать с этих заявлений, если бы в то время когда эти прогнозы давались, кто-то сказал что будет иначе. А если тихонько сидим и не знаем какой курс будет завтра, тогда и смеемся не громко, а скорее по-дружески подкалываем.

Так хто там добре сміється, га? Зауважу, що святковий продаж квітів йде не лише 8 березня, а весь тиждень, після чого квіткарі ще день відсипаються.
Зараз зберігається хороший потенціал для зростання, тож воно найближчими днями продовжиться, думаю, навіть до кінця місяця. Хіба, в неділю - вихідний для коливань, а по понеділках і менше по вівторках локальне гальмування та й імпульсне зниження можуть завдавати карусельники, так само і від рівня 38,9-39
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:32

  Visky написав:Зростання йде по цьому плану, після кожної вказаної дати відбувалося імпульсне зростання.

Шановний Visky, 7 березня, коли Ви писали це повідомлення курс був 38.63/38.69
Зображення
Зараз у тому самому місці 38.75/38.80
Зображення
треба зауважити що завтра субота, мабуть помітили як веде себе курс по п'ятницях.
Це що до імпульсивного зростання - 12 коп на прийомі та 11 коп на продажу за десять днів - такий собі імпульс.
За чей час курс спускався до 38,49 13 березня (а може й нище, не пам'ятаю) на продажу - на 20 коп нижче чим 7 березня це саме через 6 днів після 8 березня, коли квіткарі вже відіспалися.
Але все одно курс останні 3 дні дивиться вгору, не на багато, але вгору, як Ви і казали
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 19:43

  Yuri_61 написав:
  Nazarkino написав:щось мені та вся хрень не нравітца,почав помалу дружити з американцем :roll:


яка саме?


та куди не глянь всюди вимальовується .опа,геополітика + ринки а на виході аля 2008 рік
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 20:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

підскажіть, шановні, канали або чати в телеграмі, вайбері на валютну тему, неважливо, який регіон
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 21:50

  konstantin kirovograd написав:asti
Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут :D

Або почнеться артобстріл, і ви раптово з'ясуєте, що банків нема, обмінок нема, магазини не працюють, АЗС не працюють, пального немає, поліції немає, а навколо лише військові, і не факт що свої.
І тут ви з матрасом баксов, через десятки блокпостів, але рисків нема. Хіба що гипотетичні миші...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 01:09

  Игорь написав:
  Visky написав:Зростання йде по цьому плану, після кожної вказаної дати відбувалося імпульсне зростання.

Шановний Visky, 7 березня, коли Ви писали це повідомлення курс був 38.63/38.69
Зображення
Зараз у тому самому місці 38.75/38.80
Зображення
треба зауважити що завтра субота, мабуть помітили як веде себе курс по п'ятницях.
Це що до імпульсивного зростання - 12 коп на прийомі та 11 коп на продажу за десять днів - такий собі імпульс.
За чей час курс спускався до 38,49 13 березня (а може й нище, не пам'ятаю) на продажу - на 20 коп нижче чим 7 березня це саме через 6 днів після 8 березня, коли квіткарі вже відіспалися.
Але все одно курс останні 3 дні дивиться вгору, не на багато, але вгору, як Ви і казали
Не має значення який курс був коли я виклав пост про рух курсу після 8 березня й інших дат. Колега moveton вже робив зауваження за таке пересмикування. А якби я йго виклав місяцем раніше, при курсі під 40? Важливо, що саме після "свята" 9.03 зниження курсу припинилося, з 10-14.03 він пішов вгору з 38,3-,4, про що й писав. Тиждень святкових продажів тривав з пн 6 по нд 13.03, пн 14.3 - відсип й скидання зранку оленями-карусельниками валюти. Всі дати-фактори спрацювали. Під імпульсами мав на увазі поштовхи вгору після кожних вказаниих дат.
Visky
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