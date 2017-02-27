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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 08:14
sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:asti
Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут
Або почнеться артобстріл, і ви раптово з'ясуєте, що банків нема, обмінок нема, магазини не працюють, АЗС не працюють, пального немає, поліції немає, а навколо лише військові, і не факт що свої.
І тут ви з матрасом баксов, через десятки блокпостів, але рисків нема. Хіба що гипотетичні миші...
Ви вже забули настанови ДС "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.". Люди в окупованому Херсоні прапори ховали, а потім після деокупації їх відкопували. Ще варіант - закордон.
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BIGor
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Додано: Суб 18 бер, 2023 08:28
Visky, передивився ща раз уважно, так дійсно, після 10 березня з курсом 38.36/38.42 пішли угору. Вибачаюсь за наклеп.
Куди далі ?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 12:37
Nazarkino написав:
пішли вгору,а де валютні конвертаційні депозитарії
На паузі, очікують 42 на прийом. На 537 млрд хочуть в рай в'їхати. Ще невторопали що Пишний сказав
А взагалі то невпевнений що вони хоч якусь погоду робили
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:13
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
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asti
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:26
BIGor написав: sergey_sryvkin написав: konstantin kirovograd написав:asti
Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут
Або почнеться артобстріл, і ви раптово з'ясуєте, що банків нема, обмінок нема, магазини не працюють, АЗС не працюють, пального немає, поліції немає, а навколо лише військові, і не факт що свої.
І тут ви з матрасом баксов, через десятки блокпостів, але рисків нема. Хіба що гипотетичні миші...
Ви вже забули настанови ДС "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.". Люди в окупованому Херсоні прапори ховали, а потім після деокупації їх відкопували. Ще варіант - закордон.
Або їх самих відкопували... Диверсифікуйте ризики.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:28
asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
По якому "всему" ?
Тоді по квітневих тижнях - 40, 41, 42, 43? ..
Продаж 39 , але біди 38.70
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