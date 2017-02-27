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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10401104021040310404

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 132
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
12
39,00-39,50
13%
17
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
18%
24
40,50-41,00
8%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 08:14

  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:asti
Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут :D

Або почнеться артобстріл, і ви раптово з'ясуєте, що банків нема, обмінок нема, магазини не працюють, АЗС не працюють, пального немає, поліції немає, а навколо лише військові, і не факт що свої.
І тут ви з матрасом баксов, через десятки блокпостів, але рисків нема. Хіба що гипотетичні миші...

Ви вже забули настанови ДС "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.". Люди в окупованому Херсоні прапори ховали, а потім після деокупації їх відкопували. Ще варіант - закордон.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 08:28

Visky, передивився ща раз уважно, так дійсно, після 10 березня з курсом 38.36/38.42 пішли угору. Вибачаюсь за наклеп.
Куди далі ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:45

пішли вгору,а де валютні конвертаційні депозитарії :?:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:37

  Nazarkino написав:пішли вгору,а де валютні конвертаційні депозитарії :?:

На паузі, очікують 42 на прийом. На 537 млрд хочуть в рай в'їхати. Ще невторопали що Пишний сказав
А взагалі то невпевнений що вони хоч якусь погоду робили
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:13

Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:26

  BIGor написав:
  sergey_sryvkin написав:
  konstantin kirovograd написав:asti
Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут :D

Або почнеться артобстріл, і ви раптово з'ясуєте, що банків нема, обмінок нема, магазини не працюють, АЗС не працюють, пального немає, поліції немає, а навколо лише військові, і не факт що свої.
І тут ви з матрасом баксов, через десятки блокпостів, але рисків нема. Хіба що гипотетичні миші...

Ви вже забули настанови ДС "Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать.". Люди в окупованому Херсоні прапори ховали, а потім після деокупації їх відкопували. Ще варіант - закордон.

Або їх самих відкопували... Диверсифікуйте ризики.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:28

  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...

По якому "всему" ? :)
Тоді по квітневих тижнях - 40, 41, 42, 43? ..

Продаж 39 , але біди 38.70
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:08

  sergey_sryvkin написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
По якому "всему" ? :)
Тоді по квітневих тижнях - 40, 41, 42, 43?
Выше 39,5 на продажу не пойдем.
Во всяком случае в марте))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:18

  Игорь написав:На паузі, очікують 42 на прийом. На 537 млрд хочуть в рай в'їхати. Ще невторопали що Пишний сказав А взагалі то невпевнений що вони хоч якусь погоду робили

Балом править Приват звичайно

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:20

  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...

На слідуючій мабуть що ні, а на кінець березня початок квітня мали би

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Nazarkino
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