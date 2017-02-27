Nazarkino написав:
На слідуючій мабуть що ні, а на кінець березня початок квітня мали би
*Відправлено з Чату
На наступній , у Дніпрі сьогодні опт USD 38.75 / 39.00
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 17:49
На наступній , у Дніпрі сьогодні опт USD 38.75 / 39.00
Додано: Суб 18 бер, 2023 19:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Где edvardd?
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