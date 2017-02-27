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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 17:49
Nazarkino написав: asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
На слідуючій
мабуть що ні, а на кінець березня початок квітня мали би*Відправлено з Чату
На наступній , у Дніпрі сьогодні опт USD 38.75 / 39.00
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Vadim_
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:59
Где edvardd?
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Investor_K
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:37
Investor_K написав:
Где edvardd?
А Долярчик, Кингконгковец, Либо...
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Vadim_
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:13
Zebra написав: Investor_K написав:
У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.
Я придбав у приваті по 38.35 купюри старого зразка.
і розвернув тренд
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:30
konstantin kirovograd написав:asti
любые проценты для ваших денег это риск---что банк что овгз.Я думаю вы это и сами понимаете.Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут
Только начинаешь инвестировать-будь готов на риск.За это и проценты тебе обещают.
Думаю в перспективе до декабря у нас особых форс мажоров не будет.А может даже больше ещё либеризуют валютный рынок.
Навіть опустивши існування активної фази війни заява дещо самовпевнена.
Але у кожного своя голова на плечах.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:08
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Где edvardd?
А Долярчик, Кингконгковец, Либо...
Долярчик = Успіх. Регулярно тут.
Козак-характерник исчез.
Цитрин с 24.02.22 исчез. Агент отозван, роль выполнил.
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