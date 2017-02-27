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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10402104031040410405

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 133
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
12
39,00-39,50
13%
17
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
19%
25
40,50-41,00
8%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:49

  Nazarkino написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...

На слідуючій :( мабуть що ні, а на кінець березня початок квітня мали би

*Відправлено з Чату

На наступній , у Дніпрі сьогодні опт USD 38.75 / 39.00
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Где edvardd?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:37

  Investor_K написав:Где edvardd?

А Долярчик, Кингконгковец, Либо...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:13

  Zebra написав:
  Investor_K написав:У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.

Я придбав у приваті по 38.35 купюри старого зразка.

і розвернув тренд
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:30

  konstantin kirovograd написав:asti
любые проценты для ваших денег это риск---что банк что овгз.Я думаю вы это и сами понимаете.Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут :D Только начинаешь инвестировать-будь готов на риск.За это и проценты тебе обещают.
Думаю в перспективе до декабря у нас особых форс мажоров не будет.А может даже больше ещё либеризуют валютный рынок.

Навіть опустивши існування активної фази війни заява дещо самовпевнена.
Але у кожного своя голова на плечах.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:08

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Где edvardd?

А Долярчик, Кингконгковец, Либо...

Долярчик = Успіх. Регулярно тут.
Козак-характерник исчез.
Цитрин с 24.02.22 исчез. Агент отозван, роль выполнил.
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