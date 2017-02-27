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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 18 бер, 2023 17:49
Nazarkino написав: asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
На слідуючій
мабуть що ні, а на кінець березня початок квітня мали би*Відправлено з Чату
На наступній , у Дніпрі сьогодні опт USD 38.75 / 39.00
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:59
Где edvardd?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:37
Investor_K написав:
Где edvardd?
А Долярчик, Кингконгковец, Либо...
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:13
Zebra написав: Investor_K написав:
У центрі Львова надвечір обмінки приймали по 38,45.
Я придбав у приваті по 38.35 купюри старого зразка.
і розвернув тренд
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:30
konstantin kirovograd написав:asti
любые проценты для ваших денег это риск---что банк что овгз.Я думаю вы это и сами понимаете.Сидишь на матрасе с налом баксов рисков нет.Ну гепотетически мыши сожрут или воры украдут
Только начинаешь инвестировать-будь готов на риск.За это и проценты тебе обещают.
Думаю в перспективе до декабря у нас особых форс мажоров не будет.А может даже больше ещё либеризуют валютный рынок.
Навіть опустивши існування активної фази війни заява дещо самовпевнена.
Але у кожного своя голова на плечах.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 22:08
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Где edvardd?
А Долярчик, Кингконгковец, Либо...
Долярчик = Успіх. Регулярно тут.
Козак-характерник исчез.
Цитрин с 24.02.22 исчез. Агент отозван, роль выполнил.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 23:40
Shaman написав:
ви надто впевнено натягаєте сову на глобус - й більше схоже, що підганяєте рух курсу під ваше бачення - пропускаючи невідповідні рухи курсу
квіткарі, це звичайно сильно, але вони всі по команді не купляють валюту
Ви би прочитали оригінальний репост поста від 7.3 трохи вище, перш ніж давати недолугий коментар на "дзвін". Ось він:
Visky написав:
Зниження курсу ще нижче - ще більше зменшить приток валюти від карусельників. Подивимось після
знижуючх курс факторів по датах: 8, 11 (норми рез. НБУ), 16 березня (Засідання Правління НБУ з питань монетарної політики) й зворотними конвертуваннями продавцями (в т.ч. й агропродукції, палива) виручки в валюту. Ну й під кінець міс - виплати, в т.ч. військовим
То що не збулося, що невірно? Головними були не квіткарі, а всі продавці святкового тижня, особливо продукції для агросектору, включно з паливом. Звичайно, продавці не одразу купують валюту, про це я й пояснював нетерплячим, які вже зранку 9 березня "загули". Так і відбулося. 9 березня зниження курсу припинилося, з 10-14.03 він пішов вгору з 38,3-,4, про що й писав. Тиждень святкових продажів тривав з пн 6 по нд 13.03, пн 14.3 - відсип й скидання зранку оленями-карусельниками валюти. Після ж 11 і 16 березня імпульсні зростання курсу відбулись в наступні ж за цими датами дні 12 і 17.03, хоч годинник звіряй. Всі дати-фактори зростання спрацювали.
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