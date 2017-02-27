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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10403104041040510406

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 133
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
12
39,00-39,50
13%
17
39,50-40,00
14%
18
40,00-40,50
19%
25
40,50-41,00
8%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
2%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:03

  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...


або повернемося до 38,66
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:28

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Где edvardd?

А Долярчик, Кингконгковец, Либо...

Долярчик = Успіх. Регулярно тут.
Козак-характерник исчез.
Цитрин с 24.02.22 исчез. Агент отозван, роль выполнил.

І зрадіо поскакав ближче до волгаря на росію.
Тільки віталька шурує і за "того парня"...
По курсу. Почали відкатуватись, прийом доходив до 38.80, зараз 38.72...38.75...
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:48

  sergikkc007 написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
чому саме 38,66...?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:57

У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.
Vadim_
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