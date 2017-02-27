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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:03
asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
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sergikkc007
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:28
Hotab написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Где edvardd?
А Долярчик, Кингконгковец, Либо...
Долярчик = Успіх. Регулярно тут.
Козак-характерник исчез.
Цитрин с 24.02.22 исчез. Агент отозван, роль выполнил.
І зрадіо поскакав ближче до волгаря на росію.
Тільки віталька шурує і за "того парня"...
По курсу. Почали відкатуватись, прийом доходив до 38.80, зараз 38.72...38.75...
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somilitark
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:48
sergikkc007 написав: asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
чому саме 38,66...?
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asti
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:57
У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.
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Vadim_
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