Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 19 бер, 2023 10:03
asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
sergikkc007
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Додано: Нед 19 бер, 2023 11:28
По курсу. Почали відкатуватись, прийом доходив до 38.80, зараз 38.72...38.75...
somilitark
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:48
sergikkc007 написав: asti написав:
Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
чому саме 38,66...?
asti
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:57
У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.
Vadim_
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Додано: Нед 19 бер, 2023 17:10
Vadim_ написав:
У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.
Вибачте, але це такий же опт, як я - мер Києва... Судячи зі спреду, це роздріб, який уві сні, може, і вважає себе оптом
Искатель
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Додано: Нед 19 бер, 2023 17:29
Искатель написав: Vadim_ написав:
У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.
Вибачте, але це такий же опт, як я - мер Києва... Судячи зі спреду, це роздріб, який уві сні, може, і вважає себе оптом
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Vadim_
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Додано: Нед 19 бер, 2023 19:33
asti написав:
чому саме 38,66...?
маю на у вазі, що після вихідних не обов'язково буде подальше послаблення гривні
sergikkc007
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Додано: Пон 20 бер, 2023 01:01
https://www.cnn.com/2023/03/19/economy/ ... index.html
The US Federal Reserve and several other major central banks announced a coordinated effort Sunday night to boost the flow of US dollars through the global financial system with the aim of keeping credit flowing to households and businesses.
"The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank are today announcing a coordinated action to enhance the provision of liquidity via the standing US dollar liquidity swap line arrangements," the central banks said in a joint statement
Starikan
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