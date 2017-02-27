Вы как воду глядели. Сдал немного по 38,65
- в нашем конченом Кропивницком дороже не Бейрут))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:37
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:42
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошел достаточно курупный плановый возврат. На неделе досрочно возвращали по мелочи.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.045 млрд. грн. (неделей ранее 0.399 млрд. грн.).
Общий объем рефинанса действующим банкам опустился ниже 30 млрд.
Суточный рефинанс не выдавался.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 13.692 млрд. грн. (неделей ранее 10.264 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 15.737 млрд. грн, (неделей ранее 10.663 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 574.355 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 534.23 млрд. грн. (неделей ранее 527.076 млрд. грн.) Рост возобновился.
Расходы казначейства превысили доходы на 25.371 млрд. грн. (неделей ранее 6.2 млрд. грн.) Расходы средние, очень близки к расходам позапрошлой недели. Если учесть очень скромный объем размещения облигаций, такой баланс расходов тоже можно назвать скромным.
За неделю было обналичено 3.349 млрд. грн. (неделей ранее 1.421 млрд. грн.) Объем обналичивания великоват, но не экстремален. Распределение по дням достаточно равномерное, даже с легким намеком на ослабление тенденции.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0;
Продал – 376,22.
Объем интервенций немного увеличился, но все еще остается значительно меньше зимних. Ежедневное увеличение объемов было совсем небольшим, но наблюдался еще и небольшой всплеск клиентского спроса в четверг. Вся эта динамика достаточно слаба, что позволяет говорить о сохранении стабильности.
Интересно, что впервые после установления коридора, покупка оказалась нулевой. Банки научились торговать друг с другом
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:48
Трохи дивно, але курс почав знижуватись, Київ найвужче 38.71 на 38.75.
Можна сказати все знову стабілізувалось, зернова угода продовжена, на фронті більш менш стабільно, фактично стартувала посівна, тобто ідуть активні приготування до неї, як висновок, на валютному ринку встановився жорсткий боковик без нахилів в будь яку сторону)))
Додано: Пон 20 бер, 2023 13:51
Додано: Пон 20 бер, 2023 14:04
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