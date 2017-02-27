Додано: Пон 20 бер, 2023 13:42

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошел достаточно курупный плановый возврат. На неделе досрочно возвращали по мелочи.В итоге возврат тендерного рефинанса составил намлрд. грн. (неделей ранее 0.399 млрд. грн.).Общий объем рефинанса действующим банкам опустился ниже 30 млрд.Суточный рефинанс не выдавался.В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 10.264 млрд. грн.)Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 10.663 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 527.076 млрд. грн.) Рост возобновился.Расходы казначейства превысили доходы намлрд. грн. (неделей ранее 6.2 млрд. грн.) Расходы средние, очень близки к расходам позапрошлой недели. Если учесть очень скромный объем размещения облигаций, такой баланс расходов тоже можно назвать скромным.За неделю было обналиченомлрд. грн. (неделей ранее 1.421 млрд. грн.) Объем обналичивания великоват, но не экстремален. Распределение по дням достаточно равномерное, даже с легким намеком на ослабление тенденции.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 0;Продал – 376,22.Объем интервенций немного увеличился, но все еще остается значительно меньше зимних. Ежедневное увеличение объемов было совсем небольшим, но наблюдался еще и небольшой всплеск клиентского спроса в четверг. Вся эта динамика достаточно слаба, что позволяет говорить о сохранении стабильности.Интересно, что впервые после установления коридора, покупка оказалась нулевой. Банки научились торговать друг с другом