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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10404104051040610407

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 134
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
12
39,00-39,50
13%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
19%
25
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:37

  sergikkc007 написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
Вы как воду глядели. Сдал немного по 38,65
- в нашем конченом Кропивницком дороже не Бейрут))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:42

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошел достаточно курупный плановый возврат. На неделе досрочно возвращали по мелочи.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил на 2.045 млрд. грн. (неделей ранее 0.399 млрд. грн.).
Общий объем рефинанса действующим банкам опустился ниже 30 млрд.
Суточный рефинанс не выдавался.

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 13.692 млрд. грн. (неделей ранее 10.264 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 15.737 млрд. грн, (неделей ранее 10.663 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 574.355 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 534.23 млрд. грн. (неделей ранее 527.076 млрд. грн.) Рост возобновился.

Расходы казначейства превысили доходы на 25.371 млрд. грн. (неделей ранее 6.2 млрд. грн.) Расходы средние, очень близки к расходам позапрошлой недели. Если учесть очень скромный объем размещения облигаций, такой баланс расходов тоже можно назвать скромным.

За неделю было обналичено 3.349 млрд. грн. (неделей ранее 1.421 млрд. грн.) Объем обналичивания великоват, но не экстремален. Распределение по дням достаточно равномерное, даже с легким намеком на ослабление тенденции.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0;
Продал – 376,22.
Объем интервенций немного увеличился, но все еще остается значительно меньше зимних. Ежедневное увеличение объемов было совсем небольшим, но наблюдался еще и небольшой всплеск клиентского спроса в четверг. Вся эта динамика достаточно слаба, что позволяет говорить о сохранении стабильности.
Интересно, что впервые после установления коридора, покупка оказалась нулевой. Банки научились торговать друг с другом :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:48

  Искатель написав:
  Economist написав:В какие дни происходят выплаты военным? Без них 39 не взять ну никак.

Крупные - начиная с сегодняшнего дня и до следующего вторника.
Меньшая часть - в первой декаде месяца.

Трохи дивно, але курс почав знижуватись, Київ найвужче 38.71 на 38.75.
Можна сказати все знову стабілізувалось, зернова угода продовжена, на фронті більш менш стабільно, фактично стартувала посівна, тобто ідуть активні приготування до неї, як висновок, на валютному ринку встановився жорсткий боковик без нахилів в будь яку сторону)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 13:51

  Сибарит написав:Вся эта динамика достаточно слаба, что позволяет говорить о сохранении стабильности.

"стабільність" на системі зовнішнього життєзабезпеченя :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:04

  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
та да :mrgreen:
"...медленно встаёт..."©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:47

  flysoulfly написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
та да :mrgreen:
"...медленно встаёт..."©

Slowly I awake... slowly I rise

38.70/38.80
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:04

  asti написав:
  sergikkc007 написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
Вы как воду глядели. Сдал немного по 38,65
- в нашем конченом Кропивницком дороже не Бейрут))

Знайдіть собі для життя місто що Вам "відповідає"... інакше нащо ображати людей що там мешкають!!! Жесть якась(
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 15:19

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................20.03.2023..........21.03.2023
дата розрахунку...............17.03.2023...........20.03.2023
Євро..................................38,8523................39,1485...+0.76%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0705 (вчера 1.0624)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.49 (вчера 104.19).
В пятницу во второй половине дня началось падение, которое после небольшой паузы продолжилось сегодня с утра. Сейчас индекс доллара находится на минимуме с середины февраля.
Не исключено, что это укрепление европейских валют, которое стало следствием покупки банком UBS пошатнувшегося банка Credit Suisse, сопровождавшееся добавкой ликвидности от центробанка под гарантии правительства. Спокойствие в швейцарской банковской системе дорогого стоит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:01

  bamper написав:
  Сибарит написав:Вся эта динамика достаточно слаба, что позволяет говорить о сохранении стабильности.

"стабільність" на системі зовнішнього життєзабезпеченя :lol:

А чого ви смієтесь?
Вам буде дуже добре коли усім буде ще гірше?
Можна згадати 2014-2015-ті роки, ми можемо і самі жити без західної допомоги, і тоді теж буде стабільність, просто курс знайде свою точку рівноваги, як і доходи\витрати бюджета, не важливо де та точка рівноваги буде, але вона можливо буде на рівні 60..70...80 чи 100 грн за долар, але можемо жити і на свої, ні в кого не беручи ні копійки для економічного життя.
Таке враження, що ви десь в мурманську зараз і вас все дратує, бо ми тримаємось і потехенько перемагаємо бензоколонку в цій жахливій війні..
Не дочекаєтесь бампер, не дочекаєтесь позитивних для себе новин((((
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:05

  asti написав:Вы как воду глядели. Сдал немного по 38,65
- в нашем конченом Кропивницком дороже не Бейрут))


Вы хоть свой родной город хаете то? Потому как обкладывать матюками город, который вас принял во время войны как-то по-рагульски, не находите? Меня, например, в Кропе все устраивает. А еще здесь не стреляют и прилетало пару раз всего за всю войну. Хотите сдать дороже переезжайте в Запорожье. Только вот приятным бонусом там ночью С-300 может в спальню прилететь.
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