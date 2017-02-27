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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:48
Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини."Прямо по курсу" від Мінфін
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Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21
somilitark написав:
ми можемо і самі жити без західної допомоги
Жити за свої - можемо, воювати - ні.
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