Додано: Вів 21 бер, 2023 17:13

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.............21.03.2023........22.03.2023

дата розрахунку............20.03.2023.........21.03.2023

Євро...............................39,1485..............39,4228...+0.7%

Долар США....................36,5686..............36,5686...зафиксирован

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0705)



Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 103.49).

Доллар продолжает снижение и обновил очередной минимум. Теперь с начала февраля.



За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 березня 2023 року, до державного бюджету

залучено 5 604 250 766,48 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- до 14.02.2024 - 329 дн. - 18,50% - 39 455 977,24 грн;

- до 26.06.2024 - 462 дн. - 19,00% - 64 533 786,36 грн;

- до 06.08.2025 - 868 дн. - 19,7% - 2 354 910 404,16 грн;

- до 14.09.2023 - 176 дн. - 4,25% - $86 012 332,95.

Общая сумма привлечения оказалась несколько выше, чем на прошлой неделе за счет предложения долларовых бумаг. Результат гривневой части размещения практически не отличается и выглядит очень скромно.

Как и неделей ранее, было предложено 3 выпуска облигаций в гривне, один из которых "резервный", тот же, что и прошлый раз. Результат обычных традиционно скромен, но и "резервных" бумаг купили менее четверти предложенного объема. То ли банки уже сформировали портфель, который их устраивает, то ли не пользуется спросом именно предлагаемый последние 2 раза выпуск. Будем ждать другого предложения, чтобы посмотреть на результат.

Пока понятно только, что после не слишком удачного размещения на прошлой неделе, минфин сохранил олимпийское спокойствие.