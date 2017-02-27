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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10404104051040610407

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 136
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
10%
14
39,00-39,50
13%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
18%
25
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:48

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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:ми можемо і самі жити без західної допомоги
Жити за свої - можемо, воювати - ні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:25

  Starikan написав:https://www.cnn.com/2023/03/19/economy/central-banks-fed-dollar-liquidity/index.html

The US Federal Reserve and several other major central banks announced a coordinated effort Sunday night to boost the flow of US dollars through the global financial system with the aim of keeping credit flowing to households and businesses.

"The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank are today announcing a coordinated action to enhance the provision of liquidity via the standing US dollar liquidity swap line arrangements," the central banks said in a joint statement

Не панікувати, залиють все грошима, доларів всім вистачить)
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:49

  Kripo написав:Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.


https://garant.money/gorod-kursov-valiut/lviv/
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:32

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:ми можемо і самі жити без західної допомоги
Жити за свої - можемо, воювати - ні.

Я б добавив - вижити зможемо. Жити, а тим більше воювати - точно ні.
Пан Сомілітарк, мабуть, забув, що в 2014 і 2015, які він наводить як приклад, Україна також позичала досить пристойні суми.
Ми однозначно змогли б вижити в мирний час, але то було б виживання з усіма витікаючими. А в умовах війни - ні.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:13

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............21.03.2023........22.03.2023
дата розрахунку............20.03.2023.........21.03.2023
Євро...............................39,1485..............39,4228...+0.7%
Долар США....................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0705)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 103.49).
Доллар продолжает снижение и обновил очередной минимум. Теперь с начала февраля.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 березня 2023 року, до державного бюджету
залучено 5 604 250 766,48 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 14.02.2024 - 329 дн. - 18,50% - 39 455 977,24 грн;
- до 26.06.2024 - 462 дн. - 19,00% - 64 533 786,36 грн;
- до 06.08.2025 - 868 дн. - 19,7% - 2 354 910 404,16 грн;
- до 14.09.2023 - 176 дн. - 4,25% - $86 012 332,95.
Общая сумма привлечения оказалась несколько выше, чем на прошлой неделе за счет предложения долларовых бумаг. Результат гривневой части размещения практически не отличается и выглядит очень скромно.
Как и неделей ранее, было предложено 3 выпуска облигаций в гривне, один из которых "резервный", тот же, что и прошлый раз. Результат обычных традиционно скромен, но и "резервных" бумаг купили менее четверти предложенного объема. То ли банки уже сформировали портфель, который их устраивает, то ли не пользуется спросом именно предлагаемый последние 2 раза выпуск. Будем ждать другого предложения, чтобы посмотреть на результат.
Пока понятно только, что после не слишком удачного размещения на прошлой неделе, минфин сохранил олимпийское спокойствие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:20

  Kripo написав:Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.
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Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 18:35

  p_vovk74 написав:.
Пан Сомілітарк, мабуть, забув, що в 2014 і 2015, які він наводить як приклад, Україна також позичала досить пристойні суми.

З літа 2014-го до весни 2015-го було шоу під назвою доведи країну до дефолта і роздерибань усі банки які бачиш, саме тоді ніхто нічого не давав, а резерви полетіли майже до нуля(було в ЗВР 4.7 ярда), я все чудово пам'ятаю ту вакханалію, просто одразу щось криве в адресу тої влади витерають, це така політика не перший рік(((
somilitark
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