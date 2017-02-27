Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:48
Шановні форумчани, нагадую!
Колеги записують подкасти щодня.
Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 21 бер, 2023 00:25
Не панікувати, залиють все грошима, доларів всім вистачить)
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:49
Додано: Вів 21 бер, 2023 16:32
Я б добавив - вижити зможемо. Жити, а тим більше воювати - точно ні.
Пан Сомілітарк, мабуть, забув, що в 2014 і 2015, які він наводить як приклад, Україна також позичала досить пристойні суми.
Ми однозначно змогли б вижити в мирний час, але то було б виживання з усіма витікаючими. А в умовах війни - ні.
Додано: Вів 21 бер, 2023 17:13
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............21.03.2023........22.03.2023
дата розрахунку............20.03.2023.........21.03.2023
Євро...............................39,1485..............39,4228...+0.7%
Долар США....................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0705)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 103.49).
Доллар продолжает снижение и обновил очередной минимум. Теперь с начала февраля.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 березня 2023 року, до державного бюджету
залучено 5 604 250 766,48 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 14.02.2024 - 329 дн. - 18,50% - 39 455 977,24 грн;
- до 26.06.2024 - 462 дн. - 19,00% - 64 533 786,36 грн;
- до 06.08.2025 - 868 дн. - 19,7% - 2 354 910 404,16 грн;
- до 14.09.2023 - 176 дн. - 4,25% - $86 012 332,95.
Общая сумма привлечения оказалась несколько выше, чем на прошлой неделе за счет предложения долларовых бумаг. Результат гривневой части размещения практически не отличается и выглядит очень скромно.
Как и неделей ранее, было предложено 3 выпуска облигаций в гривне, один из которых "резервный", тот же, что и прошлый раз. Результат обычных традиционно скромен, но и "резервных" бумаг купили менее четверти предложенного объема. То ли банки уже сформировали портфель, который их устраивает, то ли не пользуется спросом именно предлагаемый последние 2 раза выпуск. Будем ждать другого предложения, чтобы посмотреть на результат.
Пока понятно только, что после не слишком удачного размещения на прошлой неделе, минфин сохранил олимпийское спокойствие.
Додано: Вів 21 бер, 2023 17:20
Додано: Вів 21 бер, 2023 18:35
З літа 2014-го до весни 2015-го було шоу під назвою доведи країну до дефолта і роздерибань усі банки які бачиш, саме тоді ніхто нічого не давав, а резерви полетіли майже до нуля(було в ЗВР 4.7 ярда), я все чудово пам'ятаю ту вакханалію, просто одразу щось криве в адресу тої влади витерають, це така політика не перший рік(((
Додано: Сер 22 бер, 2023 02:03
Сумуєте по Михайлівському та іншому мотлоху?
А я сумую про харківському Реал-банку, який відібрав, а потім вбив улюбленець Овоча - Курченко.
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