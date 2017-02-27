МВФ та влада України домовилися на рівні персоналу щодо 4-річної програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) на 15,6 млрд дол, яку ще має схвалити рада директорів Фонду, йдеться в офіційній заяві МВФ.



Як зазначається, програма націлена на підтримку фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності й поточного поступового економічного відновлення, одночасно сприяючи довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС.



Також очікується, що програма допоможе мобілізувати масштабне фінансування на пільгових умовах від міжнародних донорів і партнерів України.



МВФ прогнозує динаміку ВВП України в 2023 році в діапазоні від -3 до +1 відсотка.



На першому етапі (12-18 місяців) передбачається зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом



(i) посилення мобілізації доходів;

(ii) усунення монетарного фінансування та націлювання на чисте позитивне фінансування з внутрішніх боргових ринків (таку ж інформацію наводить у своїй заяві й Міністерство фінансів);

(iii) сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, в т.ч. шляхом підготовки глибшої оцінки стану банківського сектора та сприяння незалежності центробанку.



Влада України бере зобов`язання уникати нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження, а також буде продовжувати реформи для зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, у т.ч. шляхом внесення змін до законодавства.



На другому етапі фокус буде зосереджений на більш широких реформах для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та ранньої реконструкції, а також підвищення стійкості та більшого довгострокового зростання, зокрема, в контексті цілей вступу України до ЄС.



Під час другого етапу очікується, що Україна повернеться до довоєнної політики, включаючи плаваючий обмінний курс і режим таргетування інфляції (така ж інформація наводиться в заяві НБУ).



Крім того, фіскальна політика буде зосереджена на критичних структурних реформах, щоб посилити управління державними фінансами та державними інвестиціями для підтримки післявоєнної реконструкції. Посилення конкуренції в енергетичному секторі з одночасним зменшенням квазіфіскальних зобов`язань доповнило б зусилля післявоєнних реформ, зауважують в МВФ.