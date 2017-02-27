The US Federal Reserve and several other major central banks announced a coordinated effort Sunday night to boost the flow of US dollars through the global financial system with the aim of keeping credit flowing to households and businesses.
"The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank are today announcing a coordinated action to enhance the provision of liquidity via the standing US dollar liquidity swap line arrangements," the central banks said in a joint statement
Не панікувати, залиють все грошима, доларів всім вистачить)
somilitark написав:ми можемо і самі жити без західної допомоги
Жити за свої - можемо, воювати - ні.
Я б добавив - вижити зможемо. Жити, а тим більше воювати - точно ні. Пан Сомілітарк, мабуть, забув, що в 2014 і 2015, які він наводить як приклад, Україна також позичала досить пристойні суми. Ми однозначно змогли б вижити в мирний час, але то було б виживання з усіма витікаючими. А в умовах війни - ні.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............21.03.2023........22.03.2023 дата розрахунку............20.03.2023.........21.03.2023 Євро...............................39,1485..............39,4228...+0.7% Долар США....................36,5686..............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0705)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 103.49). Доллар продолжает снижение и обновил очередной минимум. Теперь с начала февраля.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 березня 2023 року, до державного бюджету залучено 5 604 250 766,48 грн (за курсом НБУ). Из них: - до 14.02.2024 - 329 дн. - 18,50% - 39 455 977,24 грн; - до 26.06.2024 - 462 дн. - 19,00% - 64 533 786,36 грн; - до 06.08.2025 - 868 дн. - 19,7% - 2 354 910 404,16 грн; - до 14.09.2023 - 176 дн. - 4,25% - $86 012 332,95. Общая сумма привлечения оказалась несколько выше, чем на прошлой неделе за счет предложения долларовых бумаг. Результат гривневой части размещения практически не отличается и выглядит очень скромно. Как и неделей ранее, было предложено 3 выпуска облигаций в гривне, один из которых "резервный", тот же, что и прошлый раз. Результат обычных традиционно скромен, но и "резервных" бумаг купили менее четверти предложенного объема. То ли банки уже сформировали портфель, который их устраивает, то ли не пользуется спросом именно предлагаемый последние 2 раза выпуск. Будем ждать другого предложения, чтобы посмотреть на результат. Пока понятно только, что после не слишком удачного размещения на прошлой неделе, минфин сохранил олимпийское спокойствие.
МВФ та влада України домовилися на рівні персоналу щодо 4-річної програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) на 15,6 млрд дол, яку ще має схвалити рада директорів Фонду, йдеться в офіційній заяві МВФ.
Як зазначається, програма націлена на підтримку фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності й поточного поступового економічного відновлення, одночасно сприяючи довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС.
Також очікується, що програма допоможе мобілізувати масштабне фінансування на пільгових умовах від міжнародних донорів і партнерів України.
МВФ прогнозує динаміку ВВП України в 2023 році в діапазоні від -3 до +1 відсотка.
На першому етапі (12-18 місяців) передбачається зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом
(i) посилення мобілізації доходів; (ii) усунення монетарного фінансування та націлювання на чисте позитивне фінансування з внутрішніх боргових ринків (таку ж інформацію наводить у своїй заяві й Міністерство фінансів); (iii) сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, в т.ч. шляхом підготовки глибшої оцінки стану банківського сектора та сприяння незалежності центробанку.
Влада України бере зобов`язання уникати нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження, а також буде продовжувати реформи для зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, у т.ч. шляхом внесення змін до законодавства.
На другому етапі фокус буде зосереджений на більш широких реформах для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та ранньої реконструкції, а також підвищення стійкості та більшого довгострокового зростання, зокрема, в контексті цілей вступу України до ЄС.
Під час другого етапу очікується, що Україна повернеться до довоєнної політики, включаючи плаваючий обмінний курс і режим таргетування інфляції (така ж інформація наводиться в заяві НБУ).
Крім того, фіскальна політика буде зосереджена на критичних структурних реформах, щоб посилити управління державними фінансами та державними інвестиціями для підтримки післявоєнної реконструкції. Посилення конкуренції в енергетичному секторі з одночасним зменшенням квазіфіскальних зобов`язань доповнило б зусилля післявоєнних реформ, зауважують в МВФ.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... iyniy-zvit хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) . У банків є лишні гроші які нікуди подіти ? чи знову схема прихованої емісії - отримання рефінансу (кредиту) від держави під менший відсоток і купівля ОВДП у держави під більшу дохіднійсть ?