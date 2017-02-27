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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10405104061040710408>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 139
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
15
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
18%
25
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:48

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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:ми можемо і самі жити без західної допомоги
Жити за свої - можемо, воювати - ні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 00:25

  Starikan написав:https://www.cnn.com/2023/03/19/economy/central-banks-fed-dollar-liquidity/index.html

The US Federal Reserve and several other major central banks announced a coordinated effort Sunday night to boost the flow of US dollars through the global financial system with the aim of keeping credit flowing to households and businesses.

"The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank are today announcing a coordinated action to enhance the provision of liquidity via the standing US dollar liquidity swap line arrangements," the central banks said in a joint statement

Не панікувати, залиють все грошима, доларів всім вистачить)
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:49

  Kripo написав:Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.


https://garant.money/gorod-kursov-valiut/lviv/
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 16:32

  Дюрі-бачі написав:
  somilitark написав:ми можемо і самі жити без західної допомоги
Жити за свої - можемо, воювати - ні.

Я б добавив - вижити зможемо. Жити, а тим більше воювати - точно ні.
Пан Сомілітарк, мабуть, забув, що в 2014 і 2015, які він наводить як приклад, Україна також позичала досить пристойні суми.
Ми однозначно змогли б вижити в мирний час, але то було б виживання з усіма витікаючими. А в умовах війни - ні.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:13

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............21.03.2023........22.03.2023
дата розрахунку............20.03.2023.........21.03.2023
Євро...............................39,1485..............39,4228...+0.7%
Долар США....................36,5686..............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0705)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.05 (вчера 103.49).
Доллар продолжает снижение и обновил очередной минимум. Теперь с начала февраля.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 березня 2023 року, до державного бюджету
залучено 5 604 250 766,48 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 14.02.2024 - 329 дн. - 18,50% - 39 455 977,24 грн;
- до 26.06.2024 - 462 дн. - 19,00% - 64 533 786,36 грн;
- до 06.08.2025 - 868 дн. - 19,7% - 2 354 910 404,16 грн;
- до 14.09.2023 - 176 дн. - 4,25% - $86 012 332,95.
Общая сумма привлечения оказалась несколько выше, чем на прошлой неделе за счет предложения долларовых бумаг. Результат гривневой части размещения практически не отличается и выглядит очень скромно.
Как и неделей ранее, было предложено 3 выпуска облигаций в гривне, один из которых "резервный", тот же, что и прошлый раз. Результат обычных традиционно скромен, но и "резервных" бумаг купили менее четверти предложенного объема. То ли банки уже сформировали портфель, который их устраивает, то ли не пользуется спросом именно предлагаемый последние 2 раза выпуск. Будем ждать другого предложения, чтобы посмотреть на результат.
Пока понятно только, что после не слишком удачного размещения на прошлой неделе, минфин сохранил олимпийское спокойствие.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 17:20

  Kripo написав:Подскажите пожалуйста оптовый обмен валют во Львове, надо несколько к. долларов на евро поменять.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:30

МВФ та влада України домовилися на рівні персоналу щодо 4-річної програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) на 15,6 млрд дол, яку ще має схвалити рада директорів Фонду, йдеться в офіційній заяві МВФ.

Як зазначається, програма націлена на підтримку фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності й поточного поступового економічного відновлення, одночасно сприяючи довгостроковому зростанню в контексті післявоєнної відбудови та шляху України до вступу в ЄС.

Також очікується, що програма допоможе мобілізувати масштабне фінансування на пільгових умовах від міжнародних донорів і партнерів України.

МВФ прогнозує динаміку ВВП України в 2023 році в діапазоні від -3 до +1 відсотка.

На першому етапі (12-18 місяців) передбачається зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом

(i) посилення мобілізації доходів;
(ii) усунення монетарного фінансування та націлювання на чисте позитивне фінансування з внутрішніх боргових ринків (таку ж інформацію наводить у своїй заяві й Міністерство фінансів);
(iii) сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, в т.ч. шляхом підготовки глибшої оцінки стану банківського сектора та сприяння незалежності центробанку.

Влада України бере зобов`язання уникати нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження, а також буде продовжувати реформи для зміцнення системи управління та боротьби з корупцією, у т.ч. шляхом внесення змін до законодавства.

На другому етапі фокус буде зосереджений на більш широких реформах для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та ранньої реконструкції, а також підвищення стійкості та більшого довгострокового зростання, зокрема, в контексті цілей вступу України до ЄС.

Під час другого етапу очікується, що Україна повернеться до довоєнної політики, включаючи плаваючий обмінний курс і режим таргетування інфляції (така ж інформація наводиться в заяві НБУ).

Крім того, фіскальна політика буде зосереджена на критичних структурних реформах, щоб посилити управління державними фінансами та державними інвестиціями для підтримки післявоєнної реконструкції. Посилення конкуренції в енергетичному секторі з одночасним зменшенням квазіфіскальних зобов`язань доповнило б зусилля післявоєнних реформ, зауважують в МВФ.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 09:57

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 21 березня 2023 року, до державного бюджету
залучено 5 604 250 766,48 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 14.02.2024 - 329 дн. - 18,50% - 39 455 977,24 грн;
- до 26.06.2024 - 462 дн. - 19,00% - 64 533 786,36 грн;
- до 06.08.2025 - 868 дн. - 19,7% - 2 354 910 404,16 грн;
- до 14.09.2023 - 176 дн. - 4,25% - $86 012 332,95.

Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у 2022 році
11 січ. 2023 22:22
У грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6%

https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... 2022-rotsi
У 2023 році інфляція сповільниться до 18,7% НБУ

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... iyniy-zvit
хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ? чи знову схема прихованої емісії - отримання рефінансу (кредиту) від держави під менший відсоток і купівля ОВДП у держави під більшу дохіднійсть ?
yama
 
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