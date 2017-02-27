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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:13
yama написав:
хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів
якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
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ScaryBee
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:37
ScaryBee
якщо надто багато коштів, то чому є обмеження на переказ, розрахунки , отримання готівки?
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Raymond
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:46
ScaryBee написав:
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%
де ? вони їх залучають
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yama
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Додано: Сер 22 бер, 2023 10:51
yama написав:
де ? вони їх залучають
Мільярди лежать на зарплатних, пенсійних картках. Вони залучені під 0% але і інвестувати їх банк особливо нікуди не может
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Дюрі-бачі
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Vic
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