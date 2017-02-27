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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10405104061040710408

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 139
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
15
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
18%
25
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:13

  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?

у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:37

ScaryBee
якщо надто багато коштів, то чому є обмеження на переказ, розрахунки , отримання готівки?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%
де ? вони їх залучають
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:де ? вони їх залучають
Мільярди лежать на зарплатних, пенсійних картках. Вони залучені під 0% але і інвестувати їх банк особливо нікуди не может
Дюрі-бачі
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