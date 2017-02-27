|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:13
yama написав:
хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів
якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 380
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:37
ScaryBee
якщо надто багато коштів, то чому є обмеження на переказ, розрахунки , отримання готівки?
-
Raymond
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 16.12.08
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:46
ScaryBee написав:
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%
де ? вони їх залучають
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8646 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 10:51
yama написав:
де ? вони їх залучають
Мільярди лежать на зарплатних, пенсійних картках. Вони залучені під 0% але і інвестувати їх банк особливо нікуди не может
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 11:35
ScaryBee написав: yama написав:
хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів
якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
про официйну инфляцию и зависимость процента - подмена понятий
да, есть индексации, они зависят от
даже штрафы и пени зависят от
но надо стараться думать своей головой а не вложенными в нее парадигмами
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5435
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 бер, 2023 11:39
cohan написав: ScaryBee написав: yama написав:
хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів
якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
ваша версія ? з чим треба порівняти ставки по ОВДП ?
про официйну инфляцию и зависимость процента - подмена понятий
да, есть индексации, они зависят от
даже штрафы и пени зависят от
но надо стараться думать своей головой а не вложенными в нее парадигмами
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4338
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8646 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 11:43
cohan написав: ScaryBee написав: yama написав:
хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів
якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?
у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
про официйну инфляцию и зависимость процента - подмена понятий
да, есть индексации, они зависят от
даже штрафы и пени зависят от
но надо стараться думать своей головой а не вложенными в нее парадигмами
Абсолютно согласен, гоним из головы парадигму о том, что ОВДП должны перекрывать инфляцию. Такого никто не обещал.
А напомнило мне это все мой прошлый максимализм, когда ты думаешь что все будет идеально, как ты запланировал, ведь ты же все просчитал. А в итоге жизнь вносит свои коррективы.
Так и с инфляцией,перекрыть ее пассивным доходом ? Я думаю даже Баффет о таком мечтает
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 1019 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 бер, 2023 12:50
А на готівці обвал, столиця працює 38.37 на 38.45.
Багато дружин тих хто воює жаліються, що премія за лютий ще не прийшла, тому немає за що купувати зелених президентів.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12603
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 3613 раз.
-
- Профіль
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32393
|35748402
|
|
|1748
|12778089
|
|
|7975
|22891544
|
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic
|