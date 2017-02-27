RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10406104071040810409>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 140
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
15
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
19%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:13

  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?

у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 27.06.22
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:37

ScaryBee
якщо надто багато коштів, то чому є обмеження на переказ, розрахунки , отримання готівки?
Raymond
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 16.12.08
Подякував: 210 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%
де ? вони їх залучають
yama
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8646 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 10:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:де ? вони їх залучають
Мільярди лежать на зарплатних, пенсійних картках. Вони залучені під 0% але і інвестувати їх банк особливо нікуди не может
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 29.07.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:35

  ScaryBee написав:
  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?

у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.


про официйну инфляцию и зависимость процента - подмена понятий

да, есть индексации, они зависят от
даже штрафы и пени зависят от

но надо стараться думать своей головой а не вложенными в нее парадигмами
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:39

  cohan написав:
  ScaryBee написав:
  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?

у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.

ваша версія ? з чим треба порівняти ставки по ОВДП ?
про официйну инфляцию и зависимость процента - подмена понятий

да, есть индексации, они зависят от
даже штрафы и пени зависят от

но надо стараться думать своей головой а не вложенными в нее парадигмами
yama
 
Повідомлень: 4338
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8646 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 11:43

  cohan написав:
  ScaryBee написав:
  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .
У банків є лишні гроші які нікуди подіти ?

у банків неймовірна кількість коштів, які вони залучають починаючи з 0%, тому 18,75 - це гарний дохід. Крім того, ОВДП - цікавий ресурс для створення резервів чи застави.


про официйну инфляцию и зависимость процента - подмена понятий

да, есть индексации, они зависят от
даже штрафы и пени зависят от

но надо стараться думать своей головой а не вложенными в нее парадигмами

Абсолютно согласен, гоним из головы парадигму о том, что ОВДП должны перекрывать инфляцию. Такого никто не обещал.
А напомнило мне это все мой прошлый максимализм, когда ты думаешь что все будет идеально, как ты запланировал, ведь ты же все просчитал. А в итоге жизнь вносит свои коррективы.
Так и с инфляцией,перекрыть ее пассивным доходом ? Я думаю даже Баффет о таком мечтает
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 896
З нами з: 23.01.16
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 12:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А на готівці обвал, столиця працює 38.37 на 38.45.
Багато дружин тих хто воює жаліються, що премія за лютий ще не прийшла, тому немає за що купувати зелених президентів.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12603
З нами з: 30.12.09
Подякував: 608 раз.
Подякували: 3613 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:У банків є лишні гроші які нікуди подіти ? чи знову схема прихованої емісії - отримання рефінансу (кредиту) від держави під менший відсоток і купівля ОВДП у держави під більшу дохіднійсть ?

Как-то даже обидно. Я каждую неделю притаскиваю сюда информацию и о наличии у банков лишних денег, и о рефинансе.

У банков есть более полутриллиона гривен, которые некуда деть. Эта сумма постоянно растет.
Кроме того, НБУ сильно увеличил норматив обязательного резервирования (средств на коррсчетах, которые вообще не приносят дохода). Частично в эти резервы могут засчитываться некоторые выпуски облигаций, которые и пользуются спросом. 19.7 > 0
Рефинанс нынче банкам предлагается под 27%, что делает предложенную Вами схему абсолютно нерабочей. Рефинанс банки давно не берут, только возвращают старый.

Ну и, как уже заметили коллеги, попытка привязать доходность активов банков к инфляции выглядит не совсем корректной. Банкам не надо покупать колбасу :)
Банкам важно, чтобы процентный доход от активов превышал процентные расходы от пассивов. Пока это условие выполняется, банки вполне успешны, а оно выполняется, поскольку депозиты привлекаются под меньшие проценты.

В конце концов, согласие есть продукт взаимного непротивления сторон. Если сделка с такой доходностью заключается, значит обе стороны видят в ней смысл.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 22 бер, 2023 13:48, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6859
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5759 раз.
Подякували: 18554 раз.
 
Профіль
81
41
33
2
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:35

  Сибарит написав:У банков есть более полумиллиарда гривен, которые некуда деть. Эта сумма постоянно растет.

от-от, але для цього треба хоч інколи читати, а не лише писати.

пів трильйона*
Востаннє редагувалось ScaryBee в Сер 22 бер, 2023 13:39, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 382
З нами з: 27.06.22
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10406104071040810409>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3238, 3239, 3240
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32393 35749174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 бер, 2023 23:38
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12778684
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22891550
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7044)
22.03.2023 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.