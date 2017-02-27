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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10406104071040810409

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 140
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
15
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
19%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:В конце концов, согласие есть продукт взаимного непротивления сторон. Если сделка с такой доходностью заключается, значит обе стороны видят в ней смысл.

Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.

Единственной нормальной альтернативой для банков является кредитование бизнеса. Я не вижу здесь каких-то искусственных блокировок. Проблема недостатка надежных заемщиков возникла очень давно, рекордно низкая учетная ставка ее в свое время не решила, роль заемщика выполнял НБУ со своими депосертификатами. В условиях масштабной войны я не вижу решения данной проблемы. Да и потом оно появится очень нескоро.
Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.

И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:01

  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .

А хіба в тримачів є механізм компенсації інфляції?
sergey_sryvkin
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