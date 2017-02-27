Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Единственной нормальной альтернативой для банков является кредитование бизнеса. Я не вижу здесь каких-то искусственных блокировок. Проблема недостатка надежных заемщиков возникла очень давно, рекордно низкая учетная ставка ее в свое время не решила, роль заемщика выполнял НБУ со своими депосертификатами. В условиях масштабной войны я не вижу решения данной проблемы. Да и потом оно появится очень нескоро.
Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.
И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:01
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:27
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.03.2023..........23.03.2023
дата розрахунку..............21.03.2023...........22.03.2023
Євро.................................39,4228................39,4264...+0.01%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0781)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.13 (вчера 103.05).
Рынок успокоился.
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