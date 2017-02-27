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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10406104071040810409

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 140
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
15
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
19%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:В конце концов, согласие есть продукт взаимного непротивления сторон. Если сделка с такой доходностью заключается, значит обе стороны видят в ней смысл.

Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.

Единственной нормальной альтернативой для банков является кредитование бизнеса. Я не вижу здесь каких-то искусственных блокировок. Проблема недостатка надежных заемщиков возникла очень давно, рекордно низкая учетная ставка ее в свое время не решила, роль заемщика выполнял НБУ со своими депосертификатами. В условиях масштабной войны я не вижу решения данной проблемы. Да и потом оно появится очень нескоро.
Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.

И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:01

  yama написав: хто пояснить в чому вигода від цих ОВДП для їх тримачів :?: якщо % менше ( рівні) ніж офіційна інфляція ( по факту ж вона ще більше) .

А хіба в тримачів є механізм компенсації інфляції?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:27

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.03.2023..........23.03.2023
дата розрахунку..............21.03.2023...........22.03.2023
Євро.................................39,4228................39,4264...+0.01%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0781)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.13 (вчера 103.05).
Рынок успокоился.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 17:39

Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Рішення ухвалено з огляду на необхідність мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності в умовах війни, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ. Відповідна постанова НБУ №29 від 22 березня набуде чинності з 23 березня.

Ключові факти

Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.
Після консультацій з МВФ та Міністерством фінансів НБУ переглянув анонсоване раніше рішення, яким планувалося надати нерезидентам можливість репатріювати за кордон з 1 квітня 2023 року всі кошти, інвестовані в ОВДП.
У січні НБУ переглянув припущення щодо тривалості збереження високих безпекових ризиків, відповідно до якого їх зниження відбудеться лише з початку наступного року. Це припущення значно відрізняється від тих очікувань, які превалювали у травні минулого року, коли ухвалювалося попереднє рішення, наголошується в повідомленні.
«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.

Контекст

За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.

Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.

В НБУ заявили, що регулятор налаштований на поступове помʼякшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:У банков есть более полутриллиона гривен, которые некуда деть.

Ну чому нікуди.
518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;
https://minfin.com.ua/ua/2023/03/21/102722078/
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:27

  Vitalych-new написав:
  Игорь написав:Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть


Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще" :oops:

Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:35

  Realist написав:
  somilitark написав:
  Realist написав:Проте вже можу вас запевнити, що 37 не буде! Навіть 38.

Але теж можу зауважити, не кажіть гоп.
Приват усім зранку натякає, що сьогодні теж на валютному ринку ревальвація, бо курс продажу долара в зеленій установі 39.45, 1000 там продають, даю шуганим наводку)))

Я пишу виключно про короткострокову перспективу. До кінця весни.

Приват державний банк. Кон'юнктура на готівковому ринку зараз така що є тимчасова можливість грати на пониження (долара). Не виключаю, що НБУ (через Приват) намагається звузити різницю між офіційним та готівковим курсом. Вербальні інтервенції про те що офіційний курс не планують змінювати вже були. Тепер пішли фізичні у вигляді наявності долара у держбанку. Ну і не забувайте, що хоч кількість грошей на рахунках банків не зменшується, у населення цих грошей (гривень) не стає більше. Інфляція робить свою справу і на купівлю валюти вже суттєво менше залишається вільної гривні. А тіньовий бізнес як в банки не ходив так і не ходить.

Короткострокова перспектива виявилася дуже короткою і ще й не кінець весни, а долар вже майже біля 38… Важко загадувати наперед, що буде, є величезний шанс помилитися! Сьогодні у валютників не було гривні і бажання купувати зелений, а мені терміново потрібно було для підлеглого картку поповнити, то здав знайомій по 38,40…
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