Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Единственной нормальной альтернативой для банков является кредитование бизнеса. Я не вижу здесь каких-то искусственных блокировок. Проблема недостатка надежных заемщиков возникла очень давно, рекордно низкая учетная ставка ее в свое время не решила, роль заемщика выполнял НБУ со своими депосертификатами. В условиях масштабной войны я не вижу решения данной проблемы. Да и потом оно появится очень нескоро.
Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.
И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:01
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:27
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.03.2023..........23.03.2023
дата розрахунку..............21.03.2023...........22.03.2023
Євро.................................39,4228................39,4264...+0.01%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0781)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.13 (вчера 103.05).
Рынок успокоился.
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:39
Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Рішення ухвалено з огляду на необхідність мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності в умовах війни, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ. Відповідна постанова НБУ №29 від 22 березня набуде чинності з 23 березня.
Ключові факти
Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.
Після консультацій з МВФ та Міністерством фінансів НБУ переглянув анонсоване раніше рішення, яким планувалося надати нерезидентам можливість репатріювати за кордон з 1 квітня 2023 року всі кошти, інвестовані в ОВДП.
У січні НБУ переглянув припущення щодо тривалості збереження високих безпекових ризиків, відповідно до якого їх зниження відбудеться лише з початку наступного року. Це припущення значно відрізняється від тих очікувань, які превалювали у травні минулого року, коли ухвалювалося попереднє рішення, наголошується в повідомленні.
«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.
Контекст
За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.
В НБУ заявили, що регулятор налаштований на поступове помʼякшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну чому нікуди.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:27
Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:35
Короткострокова перспектива виявилася дуже короткою і ще й не кінець весни, а долар вже майже біля 38… Важко загадувати наперед, що буде, є величезний шанс помилитися! Сьогодні у валютників не було гривні і бажання купувати зелений, а мені терміново потрібно було для підлеглого картку поповнити, то здав знайомій по 38,40…
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