Додано: Сер 22 бер, 2023 17:39

Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Рішення ухвалено з огляду на необхідність мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності в умовах війни, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ. Відповідна постанова НБУ №29 від 22 березня набуде чинності з 23 березня.



Ключові факти



Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.

Після консультацій з МВФ та Міністерством фінансів НБУ переглянув анонсоване раніше рішення, яким планувалося надати нерезидентам можливість репатріювати за кордон з 1 квітня 2023 року всі кошти, інвестовані в ОВДП.

У січні НБУ переглянув припущення щодо тривалості збереження високих безпекових ризиків, відповідно до якого їх зниження відбудеться лише з початку наступного року. Це припущення значно відрізняється від тих очікувань, які превалювали у травні минулого року, коли ухвалювалося попереднє рішення, наголошується в повідомленні.

«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.



Контекст



За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.



Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.



В НБУ заявили, що регулятор налаштований на поступове помʼякшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов.