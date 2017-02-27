Просто нормальні альтернативи заблоковані тими, хто приймає правила гри, от і доводиться вибирати найменше золо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 13:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 22 бер, 2023 14:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Единственной нормальной альтернативой для банков является кредитование бизнеса. Я не вижу здесь каких-то искусственных блокировок. Проблема недостатка надежных заемщиков возникла очень давно, рекордно низкая учетная ставка ее в свое время не решила, роль заемщика выполнял НБУ со своими депосертификатами. В условиях масштабной войны я не вижу решения данной проблемы. Да и потом оно появится очень нескоро.
Увы, но выбор наименьшего из зол - обычное состояние при управлении сложными системами. Идеальную модель экономики пока не придумали. Не стоит ни искать персонально виновных, ни надеяться на появление гения, который все порешает.
И еще отмечу, что доходность и степень риска всегда взаимосвязаны. Одалживать государству под 19% может оказаться значительно выгодней, чем кредитовать кучу сомнительных компаний под 50%, значительная часть которых кредиты не вернет.
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:01
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:27
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............22.03.2023..........23.03.2023
дата розрахунку..............21.03.2023...........22.03.2023
Євро.................................39,4228................39,4264...+0.01%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0781 (вчера 1.0781)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.13 (вчера 103.05).
Рынок успокоился.
Додано: Сер 22 бер, 2023 17:39
Національний банк України надав можливість нерезидентам виводити за кордон доходи, отримані від інвестицій в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Рішення ухвалено з огляду на необхідність мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності в умовах війни, йдеться у повідомленні пресслужби НБУ. Відповідна постанова НБУ №29 від 22 березня набуде чинності з 23 березня.
Ключові факти
Іноземні інвестори зможуть виводити за кордон відсотки за ОВДП, отримані після 1 квітня 2023 року.
Після консультацій з МВФ та Міністерством фінансів НБУ переглянув анонсоване раніше рішення, яким планувалося надати нерезидентам можливість репатріювати за кордон з 1 квітня 2023 року всі кошти, інвестовані в ОВДП.
У січні НБУ переглянув припущення щодо тривалості збереження високих безпекових ризиків, відповідно до якого їх зниження відбудеться лише з початку наступного року. Це припущення значно відрізняється від тих очікувань, які превалювали у травні минулого року, коли ухвалювалося попереднє рішення, наголошується в повідомленні.
«Водночас з метою дотримання взятого на себе зобовʼязання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам – власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними», – йдеться у повідомленні НБУ.
Контекст
За оцінками НБУ, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн. Ця сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають в НБУ.
Натомість Нацбанк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.
В НБУ заявили, що регулятор налаштований на поступове помʼякшення адміністративних обмежень у перспективі й докладає зусиль для створення відповідних передумов.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну чому нікуди.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:27
Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:35
Короткострокова перспектива виявилася дуже короткою і ще й не кінець весни, а долар вже майже біля 38… Важко загадувати наперед, що буде, є величезний шанс помилитися! Сьогодні у валютників не було гривні і бажання купувати зелений, а мені терміново потрібно було для підлеглого картку поповнити, то здав знайомій по 38,40…
Додано: Сер 22 бер, 2023 20:59
Федеральна резервна система США підвищила ключову ставку на чверть відсоткового пункту до діапазону 4,75%-5% попри нестабільність у фінансовому секторі.
Про це повідомляється у заяві ФРС.
Наразі у США фіксується помірне зростання витрат і виробництва, також швидко зростає кількість робочих місць, а рівень безробіття залишається низьким. Натомість інфляція залишається підвищеною.
"Комітет прагне досягти максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% в довгостроковій перспективі. На підтримку цих цілей Комітет вирішив підвищити цільовий діапазон для ставки по федеральних фондах до 4,75% - 5%", – йдеться у заяві.
ФРС наголошує, що банківська система США "міцна і стійка" та очікує, що останні події призведуть до жорсткіших умов кредитування для домогосподарств та бізнесу, а також вплинуть на економічну активність, зайнятість та інфляцію. Масштаби цих наслідків, зауважують посадовці, є невизначеними, тож Федрезерв уважно стежитиме за інформацією та оцінювати наслідки для монетарної політики.
Очікується, що додаткове посилення монетарної політики може бути доречним для того, щоб досягти такої монетарної політики, яка буде достатньо обмежувальною, щоб з часом повернути інфляцію до 2%.
Щодо майбутніх рішень за ключовою ставкою, ФРС братиме до уваги кумулятивне посилення монетарної політики, лаги, з якими монетарна політика впливає на економічну активність та інфляцію, а також економічний та фінансовий розвиток.
Крім того, регулятор продовжить скорочувати свої запаси казначейських цінних паперів, боргових зобов'язань агентств та іпотечних цінних паперів агентств.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:15
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