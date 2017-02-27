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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:29
Серед вимог МВФ плаваючий /ринковий / не фіксований курс, ми це виконаємо ?
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yama
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Додано: Сер 22 бер, 2023 22:44
yama є ще 1.5 роки. Часу достатньо
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 бер, 2023 23:31
Qwerty написав: Vitalych-new написав: Игорь написав:
Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть
Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще"
Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.
Мда. Сьогодні забирав валюту, по 38,35 після обід чоловічок переді мною сотку в приваті купляв, нова, синя бомажка. Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
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alex lem
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