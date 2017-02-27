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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10407104081040910410

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 140
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
15
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
19%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 140
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Серед вимог МВФ плаваючий /ринковий / не фіксований курс, ми це виконаємо ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:44

yama є ще 1.5 роки. Часу достатньо
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:31

  Qwerty написав:
  Vitalych-new написав:
  Игорь написав:Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть


Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще" :oops:

Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.

Мда. Сьогодні забирав валюту, по 38,35 після обід чоловічок переді мною сотку в приваті купляв, нова, синя бомажка. Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
alex lem
 
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