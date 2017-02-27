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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:29
Серед вимог МВФ плаваючий /ринковий / не фіксований курс, ми це виконаємо ?
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yama
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Додано: Сер 22 бер, 2023 22:44
yama є ще 1.5 роки. Часу достатньо
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 22 бер, 2023 23:31
Qwerty написав: Vitalych-new написав: Игорь написав:
Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть
Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще"
Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.
Мда. Сьогодні забирав валюту, по 38,35 після обід чоловічок переді мною сотку в приваті купляв, нова, синя бомажка. Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
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alex lem
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Додано: Чет 23 бер, 2023 09:26
alex lem написав:
Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
А навіщо Привату створювати паніку, зараз не 14-15-й рік і державні банки з народом, а не на боці обвала і зубожіння.
Вони роблять як мудрий МВФ рекомендує: зближується офіційний курс і ринковий, що саме вам не подобається? Колишня купівля в мінус?)))
По курсу, до курса 38 залишилось 35 копійок, ранок столиця зустрічає котируванням 38.27 на 38.35, дивно, але прийоми в інших великих містах, навіть в Одесі і Львові вищі, іноді вище за продаж в Києві.
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somilitark
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Додано: Чет 23 бер, 2023 10:16
Циклічні гойдалки +-50 копійок схожі на прибуткову системну роботу когось щодо чогось
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Economist
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