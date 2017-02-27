RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10407104081040910410

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 141
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
17
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Серед вимог МВФ плаваючий /ринковий / не фіксований курс, ми це виконаємо ?
yama
 
Повідомлень: 4339
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8649 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:44

yama є ще 1.5 роки. Часу достатньо
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 29.07.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:31

  Qwerty написав:
  Vitalych-new написав:
  Игорь написав:Киев,$ отдают по 39.68 Как и писали выше - прыжок. Но только в пропасть


Я, коли взяв півторашечку в Приваті по 39,65 у пятницю, думав що непогано баланс дол./грн. у себе вирівняв..... Але скоро може виявитися що "могло буть і краще" :oops:

Ну да… Може чи могло б… почекати треба було.

Мда. Сьогодні забирав валюту, по 38,35 після обід чоловічок переді мною сотку в приваті купляв, нова, синя бомажка. Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
alex lem
 
Повідомлень: 2695
З нами з: 25.12.08
Подякував: 128 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 09:26

  alex lem написав: Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...

А навіщо Привату створювати паніку, зараз не 14-15-й рік і державні банки з народом, а не на боці обвала і зубожіння.
Вони роблять як мудрий МВФ рекомендує: зближується офіційний курс і ринковий, що саме вам не подобається? Колишня купівля в мінус?)))
По курсу, до курса 38 залишилось 35 копійок, ранок столиця зустрічає котируванням 38.27 на 38.35, дивно, але прийоми в інших великих містах, навіть в Одесі і Львові вищі, іноді вище за продаж в Києві.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12604
З нами з: 30.12.09
Подякував: 608 раз.
Подякували: 3613 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 10:16

Циклічні гойдалки +-50 копійок схожі на прибуткову системну роботу когось щодо чогось
Economist
 
Повідомлень: 61
З нами з: 04.11.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10407104081040910410
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3239, 3240, 3241
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
32408 35761686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 бер, 2023 04:21
Чукча2
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 173, 174, 175
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1748 12779856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 бер, 2023 20:44
Vadim_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7975 22891636
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 13:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3777)
23.03.2023 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.