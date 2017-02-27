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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Серед вимог МВФ плаваючий /ринковий / не фіксований курс, ми це виконаємо ?
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:31
Мда. Сьогодні забирав валюту, по 38,35 після обід чоловічок переді мною сотку в приваті купляв, нова, синя бомажка. Приват знов тягне донизу готівковий доляр. Нащо це їм...
Додано: Чет 23 бер, 2023 09:26
А навіщо Привату створювати паніку, зараз не 14-15-й рік і державні банки з народом, а не на боці обвала і зубожіння.
Вони роблять як мудрий МВФ рекомендує: зближується офіційний курс і ринковий, що саме вам не подобається? Колишня купівля в мінус?)))
По курсу, до курса 38 залишилось 35 копійок, ранок столиця зустрічає котируванням 38.27 на 38.35, дивно, але прийоми в інших великих містах, навіть в Одесі і Львові вищі, іноді вище за продаж в Києві.
Додано: Чет 23 бер, 2023 10:16
Циклічні гойдалки +-50 копійок схожі на прибуткову системну роботу когось щодо чогось
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:52
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:52
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Додано: Чет 23 бер, 2023 15:24
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.03.2023.........24.03.2023
дата розрахунку..............22.03.2023..........23.03.2023
Євро.................................39,4264...............39,7665...+0.86%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0874 (вчера 1.0781)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.43 (вчера 103.13).
После небольшой паузы доллар продолжил снижение.
Да, совпадение суммы забавное
Осталось только уговорить банки направить всю свободную ликвидность в бюджет. Облигации они, конечно, покупают, но вряд ли эти покупки будут столь радикальными.
Надеюсь, Вы не предлагаете конфискацию?
Додано: Чет 23 бер, 2023 16:25
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